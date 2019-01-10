Мэр Воркуты узнал, помогает ли его личная страница "ВКонтакте" решать вопросы города

Мэр Воркуты Игорь Гурьев активно использует свою личную страницу в «ВКонтакте» для решения проблем города. Сами воркутинцы пишут свои жалобы прямо на открытой для записи «стене» мэра. Так, не так давно градоначальник решил узнать у общественности, какую зарплату, по их мнению, он должен получать.

Теперь же мэр захотел выяснить, помогает ли его личная страница в решении проблем столицы заполярья. В опросе приняли участие 1062 человека. 508 опрошенных полностью удовлетворены работой мэра через его личный профиль. 265 проголосовавших «не обращались» к градоначальнику. 173 человека признались, что «не в полном объеме» удовлетворены работой Игоря Гурьева в Интернете. Самым непопулярным ответом оказался вариант «нет» - 116.

Результаты опроса

После соцопроса Игорь Гурьев опубликовал пост, где сравнил аналогичные опросы за сентябрь 2017 года (за 19 месяцев) и январь 2019-го (за 15 месяцев). Количество опрошенных требовалось аналогичное: 2017 - 1004 участника, 2019 - 1008 участников. Отмечена положительная динамика по строке «Да» на 8% и снижение по строке «Нет» на 6%.

- Буду и дальше принимать меры, совместно с командой, по максимальному и оперативному решению вопросов воркутинцев. Спасибо за активную гражданскую позицию, - поблагодарил всех Игорь Гурьев.

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