Певица из Коми не смогла победить в конкурсе «Новая звезда»

Сыктывкарская певица Юлия Гигуашвили, представлявшая Республику Коми на всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда", не смогла одержать в нем победу. Участница отсеялась на стадии первого тура, в которым выступила с песней «Мир без любимого». Юлия набрала лишь 40 баллов, которых ей не хватило для прохода в остальные этапы конкурса телеканала "Звезда".

Во время выступления Юлии Гигуашвили телеведущий Андрей Николаев, певица Зара и композитор Максим Дунаевский погасили свои лучи, тем самым лишили Юлию баллов. Надежду на выход в полуфинал для сыктывкарки оставили только двое членов жюри.

- Я оставил звезду, чтобы не огорчать ее совсем, - признался ведущий Якубович. – Мне показалось, вы потеряли то, что делаете лучше.

- Когда вы начали, то сразу было несколько непопаданий, - подчеркнул актер Олег Масленников-Войтов. - Может, вам было плохо слышно музыку, но я услышал фальшивые неточности, но за высокие ноты и смелость я звезду оставил.

Таким образом, Юлия Гигуашвили набрала только 40 баллов. Однако сама певица ничуть не расстроилась такому результату.

- Эмоции не передать словами. Это такой опыт. Так здорово было здесь выступить. Я рада, даже несмотря на оценки, - призналась после выступления сыктывкарская певица.

В финале "Новой звезды" участвовали восемь конкурсантов. Победительницей стала певица из Смоленской области Тамара Дудуния. Кроме того, специальный гость программы продюсер Игорь Матвиенко предложил сотрудничество певцу из Якутии Kitjah, а Анастасию Голубеву из Тульской области пригласил учиться на вокальном отделении. Сейчас на сайте конкурса идет голосование за приз зрительских симпатий.

Справка «КП-Коми»

Юлия начала петь в 3- 4 года. Закончила Сыктывкарский государственный университет, факультет иностранных языков. Недавно организовала группу , поют фанк-джаз. Юлия любит хенд-мейд, сама придумывает себе костюмы, наряды, образ для выступлений, особенно нравится бохо –стиль. Любит путешествовать. Муж Юлии - музыкант, гитарист, выпускает альбомы, делает аранжировки. Есть диски , которые покупают в Европе.

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