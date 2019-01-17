Валерий Величко: мобильный оператор – универсальный партнер в любой ситуации

Директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко рассказал об изменениях на рынке связи, о современных владельцах смартфонов и о планах на 2019 год.

— Какие тенденции на рынке связи можно сегодня выделить?

— Прошедший год был периодом «цифровизации». Все больше предприятий автоматизируют процессы, используют станки с числовым программным управлением и роботизированное оборудование, умную технику, которая может автоматически отправлять данные. И фундамент этого процесса — конечно, телеком-инфраструктура, ведь все устройства должны передавать информацию через интернет.

– Вам кажется процесс цифровизации общества идет быстро?

– Недавно мы посчитали скорость освоения новых технологий, и были удивлены. Каждый день на Урале становится на 150 «умных» устройств больше. Это датчики ЖКХ, машины, терминалы, сигнализации, кофеварки и множество других объектов. И это только начало!

- А как бизнес применяет эти решения? Есть примеры?

— Каждый день к нам обращаются пять-шесть компаний с желанием внедрить телеком-решения в производстве. И это не что-то космическое, такие объекты окружают каждого из нас. Из крупных партнеров упомяну один из самых масштабных в России – Светлинский горно-обогатительный карьер, где наши технологии используются в БелАЗах, чтобы следить за их передвижением, скоростью, расходом топлива. В Республике Коми, автопарк крупнейшего производителя выпечки – ООО «Сыктывкархлеб» также «прокачали» мобильными технологиями. Благодаря масштабной сети связи и умным решениям «МегаФона» контролировать логистику и доставку продукции как на территории Республики, так и за ее пределами можно удаленно.

— Только бизнес может рассчитывать на такие умные технологии?

— Не только. Цифровизация – это и часть современной урбанистики. Мы установили в городах Урала свыше ста «умных камер», которые следят за общественным порядком. Снабдили дорожные знаки датчиками, которые онлайн передают данные о состоянии объектов, что помогает быстро устранить поломки, и как итог – снизить ДТП.

— Каким стал ваш клиент в уходящем году? Он – пользователь умных технологий?

— Наш клиент — цифровой. Он активно пользуется интернетом, мобильными приложениями. С помощью наших услуг он делает свою жизнь удобнее, ценит комфорт при загрузке видео и прослушивании музыки. Уже сегодня 8 из 10 абонентов «МегаФона» выбирают гаджет с 4G. Всего за сутки клиент скачивает объем, сравнимый с отправкой ста фото, а в следующем году он увеличится за счет более активного использования смартфона и расширения задач, которые он решает.

— Есть мнение, что люди скоро перестанут звонить, предпочитая писать в мессенджерах, соцсетях. В общем, «погрязнем» в мировой паутине…

— Мобильное общение, правда, мигрирует в интернет. Для большинства людей день уже начинается и заканчивается со смартфона. А каждый второй житель мегаполиса отмечает признаки номофобии — боязни остаться без гаджета. Утром мы обычно проверяем погоду, читаем новости, вечером смотрим видео. Весь день востребованы соцсети и мессенджеры. Уже сейчас за месяц наш абонент успевает пообщаться в среднем в 150 чатах.

— Ого! А «МегаФон» справляется с новыми потребностями и запросами клиентов?

— Главное – подготовить сеть и избежать «пробок» в интернете. Мы с этим успешно справляемся, что подтверждают эксперты. Компания Ookla, разработчик приложения SpeedTest, изучила почти 8 миллионов замеров скорости интернета российских пользователей. Замеры эти делали конкретные люди в сетях разных мобильных операторов. По итогам их изучения оказалось, что именно у «МегаФона» самый быстрый интернет в России и в Сыктывкаре в том числе. Такие результаты закономерны. Мы обладаем самой мощной группировкой 4G базовых станций в России.

— Какое ваше ключевое достижение в 2018 году? В частности, на Урале?

— Мы прошли проверку мировым футболом! Во время Чемпионата зрителями матчей на Екатеринбург Арене стали 125 437 человек, из них 41% пользовался «МегаФоном». Наша сеть справилась с такой нагрузкой превосходно— уровень предоставления услуг достиг рекордных цифр — 99,99%. Сейчас на стадионе осталась наша самая крупная базовая станция на Урале – ее мощность превышает девять типовых объектов связи.

— Многие мобильные операторы сейчас активно выводят на рынок разные сервисы, помимо связи. Вы, например, предлагаете финансовые. Как планируете их развивать?

— Наша задача — стать для людей универсальным помощником в любой ситуации. Поэтому и система продуктов «МегаФона» многогранна. Самые востребованные в регионе – банковская карта и специи. Первый сервис помогает платить в любом месте, используя баланс телефона. Число таких покупок на Урале в этом году превысило 2 миллиона. Помимо кэшбэка и бонусов от партнеров мы выпустили виртуальный аналог карты – и теперь ее можно за пару секунд оформить на сайте. В специях же можно купить товары более чем в 300 магазинах и получать хороший кэшбэк.

- Какие приоритетные направления для компании на 2019 год?

– Тренд на использование больших данных и искусственного интеллекта. Наши тарифы для клиентов уже созданы с их помощью. Помимо этого, мы выходим за рамки традиционного телекома. К примеру, мы первыми на рынке внедрили мобильную электронную подпись, предложили инструмент для эффективной рекламы, который на основе анализа больших данных позволяет компаниям организовать умное информирование. Также высокий потенциал у рынка HR-tech, где мы планируем занять долю не менее 10% к 2022 году. Для этого мы внедряем новые решения на основе искусственного интеллекта, к примеру, услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Она уже помогла нам на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. В общем, есть огромное желание постоянно создавать что-то новое, чего раньше не было. Ему и будем следовать.