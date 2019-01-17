В Усинске зоозащитник требует наказывать догхантеров по всей строгости закона

В Усинске местный зоозащитник Александр Богатырев требует подробного расследования уголовных дел в отношении догхантеров. Он и другие городские защитники прав животных уже который год спасают жертв живодеров. За последние два года активисты выявили 63 факта отравления животных. Увы, лишь в крайне редких случаях собак удавалось спасти.

- Мы уже давно составили социальный портрет усинского догхантера: это мужчины или женщины средних лет, которые нигде не работают. Как правило, они страдают хроническим алкоголизмом и собак уничтожают на заказ, то есть выполняют услугу за небольшую сумму денег, - сообщил "КП в Коми" Александр Богатырев.

Собака умирает мучительной смертью в течение 30-40 минут. Фото: www.eaomedia.ru

Жертвами догхантеров становятся не только бездомные псы, но даже домашние собаки дорогостоящих пород. В последних ситуациях горожане получают право требовать возмещение ущерба с отравителя. Но, как правило, жалобы и заявления в правоохранительные органы не приносят желаемого результата.

Живодеры обрекают собак на мучительную смерть, ведь, как правило, яд парализует межреберные мышцы и легкие. Животное погибает из-за того, что не может дышать. Агония растягивается на 30-40 минут - все это время пес не может двигаться и даже скулить. И с каждой минутой тают шансы на его выживание.

- Да, иногда нам удается спасти животное. Если ветеринар вовремя проведет реанимационные мероприятия, то собака поправится уже через 2-3 дня и вернется к полноценной жизни, - рассказал "КП в Коми" зоозащитник.

Бескорыстные поборники прав животных регулярно совершают обходы Усинска в поисках пострадавших собак и стараются спасти пострадавших, если, конечно, уже не поздно. Для реанимации и лечения обычно приходится приглашать ветеринара из Ухты, но этот специалист оказывает свои услуги исключительно за деньги - берет от 15 тысяч и выше, в зависимости от числа собак, прошедших через его руки. Все операции проводятся на базе центра по защите животных "Белый свет", руководителем которого является Александр Богатырев.

Несмотря на активность зоозащитников за последние два года по фактам отравления собак было возбуждено только 19 уголовных дел. Причем ни одно из них не было доведено до суда. Фигуранты - люди, подозреваемые в отравлении собак, - не были наказаны, и, пользуясь равнодушием со стороны служителей закона, уверенно продолжают творить свои "черные" дела.