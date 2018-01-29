Новогодние традиции коми-­зырян

Не за горами, пожалуй, один из самых любимых и добрых праздников – Новый год. А с ним и зимние каникулы для всей семьи – волшебное время, наступление которого ждут с особым трепетом и нетерпением.

У коми-зырян любой праздник воспринимался как нечто священное, противоположное будням. Журнал "КП-Авиа" расскажет, как готовились к новогодним и рождественским гуляниям наши предки.

Не меньше двух стаканов

Культура праздника отличалась обильным застольем, широким гостеприимством. За праздничным столом семья должна собираться в полном составе. Особенностью праздничной культуры выступает взаимная гостьба, что нашло отражение в поговорке «нянь-солыд öд водзöса» (хлеб-соль – дело взаимное) или «нянь да сов рöднятö карö» (хлеб да соль роднят людей).

Гостеприимство у коми-зырян считалось одним из положительных качеств человека. Принять постороннего человека, накормить и напоить его являлось способом выстраивания взаимоотношений с предками, от благорасположения которых зависело благополучие общества: «ветлысьмунысьöс вердöм кузя пö дас во няня лоан, дас во тшыглун он тöдлы» (накормишь прохожего – десять лет с хлебом будешь, десять лет голода знать не будешь). Обильное угощение – характерная черта праздничной трапезы, с помощью которой благодарили за урожай, за благополучие в семье и обществе и моделировали изобилие и благополучную жизнь: «гöсьтлы сетан – кыйсигöн босьтан» (на гостей израсходуешься – вернешь на охоте).

У коми-зырян отсутствовали развитые традиции потребления алкогольных напитков, но на праздничном столе обязательным было домашнее пиво. Хмельное темное с густой пышной белой шапкой пены пиво из бочонков наливалось в медные ендовы или деревянные братины, которые пускались по кругу за столом. Ограничений в питии пива не отмечается, хотя считалось, что необходимо выпить не менее двух стаканов. При отказе от второй чаши пива говорили: «ю, абу син пöла» (букв. "пей, не одноглазый") или «мöд кок вылад сувт» (букв. "на другую ногу встань"), где достаточно четко просматривается символика четных чисел, сопряженных с миром живых.

Обряды и традиции

В состав праздничной трапезы входили разнообразные каши и выпечка. Окончание праздничного застолья обозначалось подачей блинов. Хозяйка, подавая блины, произносила фразу: «блин вая, видлö блинсö да сэсся пирöг-шаньгасö сейö, суртö юö. Мыйöн верми да кыдз кужи гöститöди, сьöлöмöн рад, эн дивитöй» ("блины принесла, пробуйте блины да пироги-шаньги ешьте, пиво пейте. Как могла, так и принимала гостей, сердце радуется, не осуждайте").

На Рождество выпекались фигурки животныхФото: из открытых источников

На Рождество выпекались фигурки животных, которые номинировались как «чибö» или «чань» (жеребенок). Готовые фигурки для освящения клали на полку под иконами. Дети, получая игрушку, бережно играли с ней, стараясь при этом не сломать, а затем съедали.

На Рождество выпекались фигурки животныхФото: из открытых источников

Накануне Васильева дня (31.12/13.01), что соответствует кануну Нового года по старому стилю, на Сысоле, Верхней Вычегде и Печоре существовала практика обгладывания костей. Хозяйка варила мясо, ночью его съедали, а чисто обглоданные кости выносили в хлев и прятали под навоз, чтобы в новом году уродился скот. Назывался этот обряд «порсь юр кок вильöдан лун» (букв. "День обгладывания свиных голов и ног") или «порсь кок рыт» (букв. "вечер свиных ног"). Приготовление и поедание этого ритуального блюда, по народным представлениям, должно было обеспечить благополучие и изобилие семьи в наступающем году.