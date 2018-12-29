2018-12-29T16:01:33+03:00
Звезды

Жюри конкурса «Новая звезда» раскритиковало выступление сыктывкарки Юлии Гигуашвили

Три члена жюри оставили ее без проходных баллов
Ольга СОЛОВЕЙ
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Сыктывкаркская певица Юлия Гигуашвили представила Республику Коми на всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда". Напомним, в нем уже участвовали исполнители из Коми: Евгений Гаврилов и Евгения Лисова.

28 декабря на телеканале "Звезда" вышел эфир первого тура конкурса. Юлия представила на суд жюри песню «Мир без любимого».

Согласно правилам конкурса, каждое выступление оценивается по системе «Пяти лучей». Каждый луч эквивалентен 20 процентам-баллам. Каждый из участников заведомо обладает 100 баллами. Когда кто-то из пяти членов жюри голосует против (гасит луч звезды) — он лишает исполнителя 20 баллов. Со «Второго тура» и до «Полуфинала» к баллам членов жюри добавляются и баллы от телезрителей.

В состав четвертого сезона шоу вошли пять человек. К сожалению, во время выступления Юлии Гигуашвили телеведущий Андрей Николаев, певица Зара и композитор Максим Дунаевский погасили свои лучи. Надежду на выход в полуфинал для сыктывкарки оставили только двое членов жюри.

- Я оставил звезду, чтобы не огорчать ее совсем, - признался ведущий Якубович. – Мне показалось, вы потеряли то, что делаете лучше.

- Когда вы начали, то сразу было несколько непопаданий, - подчеркнул актер Олег Масленников-Войтов. - Может, вам было плохо слышно музыку, но я услышал фальшивые неточности, но за высокие ноты и смелость я звезду оставил.

Таким образом, Юлия Гигуашвили набрала только 40 баллов.

- Эмоции не передать словами. Это такой опыт. Так здорово было здесь выступить. Я рада, даже несмотря на оценки, - призналась после выступления сыктывкарская певица.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны с 23 по 30 декабря на телеканале «Звезда». Полуфинал и финал запланированы со 2 по 4 января 2019 гола. 7 января объявят лучшего исполнителя, по мнению телезрителей всей страны, в частности, Республики Коми.

Справка «КП-Коми»

Юлия начала петь в 3- 4 года. Закончила Сыктывкарский Государственный Университет, факультет иностранных языков. Недавно организовала группу , поют фанк-джаз. Юлия любит хенд-мейд, сама придумывает себе костюмы, наряды, образ для выступлений, особенно нравится Бохо –стиль. Любит путешествовать. Муж Юлии музыкант, гитарист, выпускает альбомы, делает аранжировки. Есть диски , которые покупают в Европе.

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Юлия Гигуашвили, Республика Коми, - "Мир без любимого".Наши сообщества: VK: https://vk.com/newstartv OK: https://ok.ru/novayazvezda Fb: https://www.facebook.com/newStarShow/ Instagram: https://www.instagram.com/new_star_tv/

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