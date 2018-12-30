Новогодние выходные в Сыктывкаре: концерты, спектакли, спортивные акции

Проводить долгие новогодние выходные можно по-разному: медитируя в кресле с пакетом вкусностей или заполняя свой досуг различными активностями. Если вам больше по душе второй вариант, мы предлагаем заглянуть в наш дайджест. В нем вы найдете интересные занятия на любой вкус: дискотеки с живой музыкой, спектакли, мастер-классы, спортивные акции, выставки остается только выбрать!

Группа "Текила Тесла" умеет зажигать

ЧТО: Никому не помешает хорошая встряска после новогодней ночи. Прийти в себя поможет группа «Текила Тесла»! Живая музыка, море танцев и харизматичные парни на сцене включение в 2019 год пройдет максимально весело и бодро.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 2 января, в 22 часа 30 минут.

СТОИМОСТЬ: 300 рублей.

Таких ангелов можно будет сделать на одном из мастер-классов

ЧТО: Свалять себе ангела, порисовать шерстью, смастерить из бумаги единорога все это можно будет сделать на «Новогодних мастер-классах» в «Югоре». Занятия будут вести как для детей, так и для взрослых. Также в Центре культурных инициатив будут показывать мультфильмы и спектакли. Ещё там сейчас работает потрясающая выставка с куклами-ангелами, где есть игрушечная версия Александра Пушкина и Евгения Леонова.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: 2–7 января.

СТОИМОСТЬ: Уточнить стоимость и время можно по телефону 298-007 или на сайте.

ЧТО: Одно из ваших предновогодних обещаний — начать заниматься спортом в следующем году? Тогда приниматься за его выполнение можно будет уже 1 января. В этот в Сыктывкаре пройдет всероссийская акция «Муромская дорожка». Люди смогут отметить день памяти Ильи Муромца по-богатырски пробежкой. Одна из ключевых точек маршрута — парк имени С.М. Кирова.

ГДЕ: Старт от Свято-Стефановского кафедрального собора.

КОГДА: 1 января, в 13 часов (молебен — в 12 часов).

Фото с сайта театра

ЧТО: Итальянские страсти, комедия на грани фола, острая тема — все эти эпитеты относятся к спектаклю «Свободная пара». Отзывы — сплошь положительные. «Свободная пара» немного фривольна, но не лишена серьезности тот самый случай, когда о сложном говорят с улыбкой.

ГДЕ: Драмтеатр имени В. Савина.

КОГДА: 2 января, в 18 часов

СТОИМОСТЬ: 800–2000 рублей.

ЧТО: Много скорости, драйва и дрифта ждет зрителей на «Syktyvkar Winter Drift Cup. Round II». Вход для зрителей свободный, так что останется только взять с собой компанию друзей и термос с горячим чаем.

ГДЕ: Выльгортские озера.

КОГДА: 5–6 января, с 12 часов.

ЧТО: Люди, обожающие йогу, должны непременно записаться на «Yoga Intensive». Три часа занятий помогут зарядиться бодростью и прочистить голову то, что нужно в начале нового года. Вы не только внутренне освежитесь, но и мягко потренируете тело.

ГДЕ: Первомайская улица, 70А (310 аудитория).

КОГДА: 4 января, с 12 часов.

СТОИМОСТЬ: 600 рублей.

ЧТО: На сыктывкарскую сцену скоро выйдут настоящие легенды живого «старого» рока — группа «Felix Krool». В этом году участники группы впервые выступят без своего лидера покинувшего этот мир Саркиса Манасарянца. Те, кто любит музыку с душой, без вкусовых и возрастных рамок — добро пожаловать!

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 6 января, с 22 часов 30 минут.

СТОИМОСТЬ: 300 рублей.

Фото из группы спектакля "ВКонтакте"

ЧТО: Театр огненных и цирковых искусств «Power of fire» уже успел заслужить любовь зрителей спектаклем «Волшебный лес». Теперь настало время показать вторую историю из цикла «Сказки в темноте» «Мириаду». Вы увидите сказку о поиске своего места в мире, магические спецэффекты и необычные костюмы. К тому же в Рождество театр покажет расширенный спектакль, который дополнят часовой интерактив, интересные мастер-классы и фотоссесия с персонажами «Мириады».

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 7 января, в 11, 14 и 18 часов.

СТОИМОСТЬ: От 350 рублей.

ЧТО: Увидеть в одном месте зимнюю и ледовую дискотеки, соревнования каюров и показательные выступления по фристайлу? Легко: отправляйтесь на «Лым лун» («День снега»). Программа будет очень насыщенной, готовьтесь провести в этнопарке весь день.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк.

КОГДА: 5 января, с 10 часов.

ЧТО: Если вашим детям не хватило новогодних утренников, то покружить вокруг ёлки можно будет и в Рождество. Сначала будет крестный ход, а после на Стефановской площади развернутся праздничные гуляния. Там же архиепископ Питирим отслужит молебен.

ГДЕ: Стефановская площадь.

КОГДА: 8 января. Крестный ход начнется в 11 часов 30 минут (рядом с Свято-Стефановским кафедральным собором).

Вечера с гитарной поэзией уже стали доброй традицией в библиотеке

ЧТО: Если хотите познакомиться с разными географическими оттенками гитарной поэзии, то вам стоит сходить на фестиваль «Зимние встречи». Выступать будут не только жители республики: на концерт приедут Анна Кутузова из Санкт-Петербурга и Евгений Петушок из Котласа. Вход будет свободным.

ГДЕ: Национальная библиотека РК.

КОГДА: 4 января, в 14 часов.

На "Новогоднем Лайт-фестивале" покажут "Щелкунчика"

ЧТО: Театр оперы и балета приглашает своих зрителей окунуться в «Новогодний Лайт-фестиваль». Программа фестиваля собрала все самое вкусное: легкие оперетты «Бабий бунт» и «Летучая мышь», балет-феерию «Щелкунчик», мюзикл «Кентервильское привидение». Кроме того, с «Музыкальным карнавалом» на сцене театра снова выступит маэстро из Аргентины Рамиро Ариста.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 2–6 января.

СТОИМОСТЬ: Время и стоимость билетов можно уточнить на сайте.

ЧТО: Крестный ход и ёлка не единственные рождественские мероприятия, которые пройдут в Сыктывкаре. Игры, свежий воздух, распевание колядок — православный праздник можно отметить активно!

ГДЕ: Сбор у здания епархии (улица Бабушкина, 20).

КОГДА: 8 января, в 13 часов.

ЧТО: Бросить вызов самим себе и выйти из зоны комфорта сыктывкарцы смогут, приняв участие в экстремальном забеге «Коми герои». На трассе будут прятаться, как минимум, 15 препятствий. Зрители смогут поболеть за своих героев в специальной зоне, а в перерыве наслаждаться развлекательной программой. Если участникам понадобится помощь, на зов придут организаторы и волонтеры. Зарегистрироваться можно тут.

ГДЕ: Парк имени С.М. Кирова.

КОГДА: 5 января, в 9 часов.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2019 ГОДУ В КОМИ:

В 2019 году "мусорные" тарифы в Коми снова поменяются. Но повышение не будет большим (подробнее)

С января 2019 года в Сыктывкаре подорожает проезд в автобусах. Стоимость билетов будет колебаться в районе 23-28 рублей (подробнее)