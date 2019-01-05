Тянем автомобиль, ползем под бронетранспортером: "Коми герои" испытали себя
Сегодня в парке имени С.М. Кирова прошел экстремальный забег "Коми герои". Сыктывкарцы бегали, поднимались в гору, носили покрышки, ползали под бронетранспортером - в общем, активно испытывали себя. "Комсомолка" побегала по снегу вместе с участниками и принесла вам фоторепортаж - заряжайтесь бодрым настроением!
Участники ползали под бронетранспортеромФото: Дарья ЮДИНА
Соревноваться можно было как поодиночке, так и командой. Было два одиночных забега и один командный забег. Поучаствовать в "Коми героях" пришли люди разных возрастов: самой младшей участнице - 14 лет.
На втором этапе нужно пробежать тропинку на корточкахФото: Дарья ЮДИНА
Организаторы приготовили уйму испытаний. Сначала экстремалы ползали под специально пригнанным бронетранспортером.
После они должны были на корточках, зафиксировав руки на голове, пройти по тропинке в парке.
- А, я все вижу! Не смейте халтурить! - строго сказала девушка-доброволец. Кстати, направляли спортсменов волонтеры, объяснявшие куда нужно поворачивать и что делать. Также они следили за соблюдением правил.
Направляли экстремалов волонтерыФото: Дарья ЮДИНА
Дальше спортсмены как можно быстрее скатывались с горки на ледянках. Отталкиваться руками запретили, поэтому они всеми способами пытались добавить себе скорости.
Участники скатывались, не помогая себе рукамиФото: Дарья ЮДИНА
После соревнование проходило внизу: участники прыгали по покрышкам, поднимались и спускались в гору, ползали под импровизированной проволокой-лентой, поднимали "блины" от штанги.
Проволоку заменила лентаФото: Дарья ЮДИНА
На очередном этапе люди таскали на себе покрышки: девушки - одну покрышку (пять килограмм), мужчины - две (десять килограмм). На предпоследнем этапе нужно было "дойти" до черты с помощью поочередных отжиманий и прыжков.
В гору подниматься было непростоФото: Дарья ЮДИНА
Финальным испытанием стал слэклайн: участники должны были пройти по специальной стропе, натянутой между деревьями.
- Вы не спешите. У нас все отдыхают, здесь легко, - обратилась волонтер к одному из участников.
"Коми герои" в Кировском парке.
Слэклайн не всем дался легкоФото: Дарья ЮДИНА
Но не всем слэклайн дался просто: кто-то скользил быстро и без особых усилий, кто-то останавливался по пути.
- Не бойтесь, если что - падайте назад. Мы схватим, - приободрил девушку помощник организаторов.
Спортсмены приходили к финишу взмыленныеФото: Дарья ЮДИНА
К финишу участники приходили взмыленные, все в снегу, но довольные. Пока сверялись результаты и подписывались грамоты, люди, проходившие одиночный забег, пили чай и делились впечатлениями:
- Мне, зараза, тяжелые зимние покрышки достались. Пока я в гору поднимался, все легкие уже к табличке перетаскали.
Мужчины таскали по две покрышкиФото: Дарья ЮДИНА
- Я как засвистел вниз на горке! Как по маслу прошел.
Дойти до черты нужно было отжиманиями и прыжкамиФото: Дарья ЮДИНА
Перед началом командного забега, прошло награждение "одиночек". Занявшие первое, второе и третье места получили подарки от спонсоров. Кому немного не хватило до пьедестала, тоже не ушли обиженными, вместе с призами.
Никто не ушел без призовФото: Дарья ЮДИНА
В командном забеге участвовала всего одна группа. Перед стартом члены команды размялись.
Члены команды размялись перед стартомФото: Дарья ЮДИНА
Так как великолепной пятерке не хватило вратаря, одному из них повесили "балласт", который заменил шестого человека (по регламенту в команде должно быть шесть экстремалов).
Шестого человека заменил балластФото: Дарья ЮДИНА
Для комадного зачета немного поменяли правила. Старт - вытягивание машины, только потом - ползание под военной техникой.
Первым делом члены команды вытягивали автомобильФото: Дарья ЮДИНА
Вместо покрышек члены команды таскали товарищей, которые стали "ранеными". Мужчина, взявший на себя балласт, пошутил во время инструктажа:
- Мы будем друг друга на себе носить? Отлично, я как раз к этому времени выдохнусь.
Напарники таскали друг другаФото: Дарья ЮДИНА
Тем не менее, он в числе впервых вбежал по горке и понес на себе напарницу. Вообще, командный зачет прошел очень быстро: участники легко справились с препятствиями. Помогло и то, что за ними, по всем этапам, хвостиком ходили те, кто уже отстрелялся, - болельщики активно их подбадривали и фотографировали.
Одна-единственная группа из командного забега получила кубокФото: Дарья ЮДИНА
Наградили одну-единственную участницу командного забега не только призами, но и кубком.
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