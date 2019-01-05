Тянем автомобиль, ползем под бронетранспортером: "Коми герои" испытали себя

Сегодня в парке имени С.М. Кирова прошел экстремальный забег "Коми герои". Сыктывкарцы бегали, поднимались в гору, носили покрышки, ползали под бронетранспортером - в общем, активно испытывали себя. "Комсомолка" побегала по снегу вместе с участниками и принесла вам фоторепортаж - заряжайтесь бодрым настроением!

Участники ползали под бронетранспортеромФото: Дарья ЮДИНА

Соревноваться можно было как поодиночке, так и командой. Было два одиночных забега и один командный забег. Поучаствовать в "Коми героях" пришли люди разных возрастов: самой младшей участнице - 14 лет.

На втором этапе нужно пробежать тропинку на корточкахФото: Дарья ЮДИНА

Организаторы приготовили уйму испытаний. Сначала экстремалы ползали под специально пригнанным бронетранспортером.

После они должны были на корточках, зафиксировав руки на голове, пройти по тропинке в парке.

- А, я все вижу! Не смейте халтурить! - строго сказала девушка-доброволец. Кстати, направляли спортсменов волонтеры, объяснявшие куда нужно поворачивать и что делать. Также они следили за соблюдением правил.

Направляли экстремалов волонтерыФото: Дарья ЮДИНА

Дальше спортсмены как можно быстрее скатывались с горки на ледянках. Отталкиваться руками запретили, поэтому они всеми способами пытались добавить себе скорости.

Участники скатывались, не помогая себе рукамиФото: Дарья ЮДИНА

После соревнование проходило внизу: участники прыгали по покрышкам, поднимались и спускались в гору, ползали под импровизированной проволокой-лентой, поднимали "блины" от штанги.

Проволоку заменила лентаФото: Дарья ЮДИНА

На очередном этапе люди таскали на себе покрышки: девушки - одну покрышку (пять килограмм), мужчины - две (десять килограмм). На предпоследнем этапе нужно было "дойти" до черты с помощью поочередных отжиманий и прыжков.

В гору подниматься было непростоФото: Дарья ЮДИНА

Финальным испытанием стал слэклайн: участники должны были пройти по специальной стропе, натянутой между деревьями.

- Вы не спешите. У нас все отдыхают, здесь легко, - обратилась волонтер к одному из участников.

"Коми герои" в Кировском парке.

Слэклайн не всем дался легкоФото: Дарья ЮДИНА

Но не всем слэклайн дался просто: кто-то скользил быстро и без особых усилий, кто-то останавливался по пути.

- Не бойтесь, если что - падайте назад. Мы схватим, - приободрил девушку помощник организаторов.

Спортсмены приходили к финишу взмыленныеФото: Дарья ЮДИНА

К финишу участники приходили взмыленные, все в снегу, но довольные. Пока сверялись результаты и подписывались грамоты, люди, проходившие одиночный забег, пили чай и делились впечатлениями:

- Мне, зараза, тяжелые зимние покрышки достались. Пока я в гору поднимался, все легкие уже к табличке перетаскали.

Мужчины таскали по две покрышкиФото: Дарья ЮДИНА

- Я как засвистел вниз на горке! Как по маслу прошел.

Дойти до черты нужно было отжиманиями и прыжкамиФото: Дарья ЮДИНА

Перед началом командного забега, прошло награждение "одиночек". Занявшие первое, второе и третье места получили подарки от спонсоров. Кому немного не хватило до пьедестала, тоже не ушли обиженными, вместе с призами.

Никто не ушел без призовФото: Дарья ЮДИНА

В командном забеге участвовала всего одна группа. Перед стартом члены команды размялись.

Члены команды размялись перед стартомФото: Дарья ЮДИНА

Так как великолепной пятерке не хватило вратаря, одному из них повесили "балласт", который заменил шестого человека (по регламенту в команде должно быть шесть экстремалов).

Шестого человека заменил балластФото: Дарья ЮДИНА

Для комадного зачета немного поменяли правила. Старт - вытягивание машины, только потом - ползание под военной техникой.

Первым делом члены команды вытягивали автомобильФото: Дарья ЮДИНА

Вместо покрышек члены команды таскали товарищей, которые стали "ранеными". Мужчина, взявший на себя балласт, пошутил во время инструктажа:

- Мы будем друг друга на себе носить? Отлично, я как раз к этому времени выдохнусь.

Напарники таскали друг другаФото: Дарья ЮДИНА

Тем не менее, он в числе впервых вбежал по горке и понес на себе напарницу. Вообще, командный зачет прошел очень быстро: участники легко справились с препятствиями. Помогло и то, что за ними, по всем этапам, хвостиком ходили те, кто уже отстрелялся, - болельщики активно их подбадривали и фотографировали.

Одна-единственная группа из командного забега получила кубокФото: Дарья ЮДИНА

Наградили одну-единственную участницу командного забега не только призами, но и кубком.

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