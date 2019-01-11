Восточная сказка и первый этап «Супершипа»: выходные в Сыктывкаре

Новогодние выходные прошли и наступили будни. Но это не повод хандрить: сегодня уже пятница, а значит впереди много крутых событий. Первый этап «Супершипа-2019», битва между сыктывкарской «Никой» и омским «Нефтяником», баттл поэтов, изумительная восточная сказка, новые версии истории Кармен и Джульетты — способов продлить себе сказочное настроение очень много! Чтобы вам было проще выбрать, мы составили афишу на выходные 11-13 января осталось только выбрать.

ЧТО: У сыктывкарских баскетболисток впереди серьезный матч: «Ника» будет бороться за место под солнцем с омским «Нефтяником». Зрители смогут увидеть не только яркий баскетбольный бой, но и поучаствовать в розыгрышах призов.

ГДЕ: КСЦ «Ренова».

КОГДА: 12–13 января, в 18 часов.

ЧТО: Несмотря на то, что новогодние выходные закончились, Театр оперы и балета не перестает рассказывать своим зрителям чудесные сказки. В воскресенье покажут сразу две волшебные истории: нестареющую «Золушку» и сказку с восточной перчинкой «Тысяча и одна ночь». Последняя, кстати, в 2015 году стала лауреатом Республиканского театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинации «Лучший спектакль».

А уже на следующей неделе, в субботу, вы сможете насладиться печальной и величественной классической музыкой. На симфоническом концерте памяти Натальи Масановой исполнят «Реквием» В.А. Моцарта и «Прощальную симфонию» Й. Гайдна. На сцену выйдут Ольга Сосновская, Галина Петрова, Борис Калашников, Алексей Петров. Поддерживать их будут симфонический оркестр и хор Театра оперы и балета, а также хор Колледжа искусств. Купить билеты можно по ссылке.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: «Золушка» — 20 января, в 11 часов; «Тысяча и одна ночь» — 20 января, в 18 часов; концерт симфонической музыки 26 января, в 18 часов.

ЧТО: В Сыктывкаре поэты будут сражаться словом за симпатии зрителей. В субботу пройдет баттл «Трибуна С», на котором соберутся 12 участников из разных городов России. Решать, кто займет первые места и уйдет с призом, будут гости баттла: они будут начислять баллы, голосуя. Паузы между выступлениями поэтов музыкой будут заполнять барды и группы.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 12 января, в 22 часа.

ЧТО: Сегодня сцена Коми республиканской филармонии будет охвачена пожаром нешуточных страстей. «Асъя кыа» покажет за один вечер свои версии истории Джульетты и Кармен. «Любовь. Жизнь. Танец» определенно увлечет зрителей интересной хореографией, необычным музыкальным репертуаром и, конечно, историями о любви на века.

ГДЕ: Коми республиканская филармония.

КОГДА: 11 января, в 18 часов 30 минут.

ЧТО: Что может быть лучше бесшабашной гонки после первых рабочих дней года? Радуйтесь, потому что уже в субботу стартует «Супершип-2019»! Азарт, скорость, адреналин это точно вас встряхнет! Кстати, приятные новости: организаторы снизили стоимость билетов.

ГДЕ: Коми республиканский стадион.

КОГДА: 12 января, в 17 часов.