«Пытался объехать весовой контроль и не стал пропускать автобус»: версия ДТП с участием лесовоза и автобуса

10 января в 19:10 в черте города на 4 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск пассажирский автобус №25 столкнулся с лесовозом, который ехал со стороны поселка Краснозатонский. По последним данным в аварии пострадали 21 человек.

Как сообщает ГИБДД, виновником ДТП оказался водитель лесовоза. Общественники считают, что он не стал пропускать автобус при попытке объезда весового контроля.

- Эта авария произошла по глупости водителя лесовоза и по недомыслию руководителей ГИБДД, которые не просчитывают риски при установке автомобильных весов. Сейчас на этом съезде будут на Крещение люди съезжать: ждем новое ДТП? Если сильно захотеть, то эти весы можно и справа, и слева объехать по полям, - считает житель сыктывкарского поселка Максаковка, юрист Виктор Торлопов.

Инфографика Анатолия Девяткова

- Перегруз лесовоза - для водителей прибыль, а для городского транспорта с пассажирами риск для жизни. И здесь службы МВД по Сыктывкару эффективных мер не принимает. Они забывают, что безопасность пассажирских перевозок - это главное в их работе. За это они получают от налогоплотельщиков очень неплохую заработную плату, - считает житель сыктывкарского поселка Максаковка, почетный работник культуры Коми Александр Евстафьев.

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