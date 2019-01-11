Аварии с участием автобусов в Коми за последние два года

Накануне в Сыктывкаре лесовоз врезался в пассажирский автобус №25, который ехал в сторону п.г.т. Краснозатонский. В результате инцидента пострадали 22 человека: 8 из них сейчас находятся в больнице. МВД Коми возбудило уголовное дело по части 1 статье 262 УК РФ. Однако общественники уже сделали свои выводы. Они считают, что в случившемся виноват водитель лесовоза, который пытался объехать весовой контроль и не стал пропускать автобус.

В связи с инцидентом «Комсомолка» вспоминает, какие аварии с участием автобусов случались в Коми за последнее время.

2018 год 6 декабря

На трассе Усогорск – Буткан автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся набок. В машине находились 12 человек, из которых 10 - школьники. В ДТП никто не пострадал. После происшествия дети и двое взрослых пешком дошли до села Буткан.

2018 год 29 сентября

В Корткеросском районе столкнулись Volkswagen и рейсовый автобусом ПАЗ. Авария произошла около половины девятого на 27-м километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск. 22-летний водитель иномарки не учел дистанцию до едущего впереди ПАЗа и врезался в автобус. После этого Volkswagen съехал в левый по ходу движения кювет. Ни водитель, ни пассажиры автобуса, шедшего по маршруту №115, не пострадали. Однако в результате столкновения травмы получили водитель и пассажир Volkswagen.

2017 год 24 декабря

Примерно в 3:00 на 10 километре трассы Куратово-Широкий Прилук в Сысольском районе съехал в кювет автобус марки "Мерседес". В салоне находились 48 пассажиров и водитель. Автобус выполнял рейс "Великий Устюг - Чебоксары". Пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Погибших не было.

2017 год 18 ноября

В 16:00 на 4 километре автодороги Ухта - поселок Дальний 66-летний водитель, управляя машиной "Нива", выехал на "встречку" и врезался в рейсовый автобус №12, который следовал по маршруту "Ухта-Дальний". Пострадали семь человек.

2017 год 27 октября

В районе села Ыб Сыктывдинского района 60-летний водитель, управляя автобусом, принадлежащим Яснэгской СОШ, ехал по автодороге Чебоксары-Сыктывкар. На 735 км при повороте налево на перекрестке не предоставил преимущество в движении лесовозу под управлением 41-летнего водителя, который ехал по «встречке». В результате столкновения погибли три человека: замдиректор школы по АХЧ, делопроизводитель и водитель Яснэгской школы. Они скончались на месте происшествия. Всего в автобусе находились 15 человек: 8 взрослых, 7 детей.

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