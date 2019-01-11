Пострадавшая в ДТП с автобусом и лесовозом: «Меня вместе с открепившимся стулом выкинуло в проход»

Вечером 10 января в Сыктывкаре столкнулись автобус №25 и объезжающий пункт весового контроля лесовоз. Травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Одна из пострадавших, жительница Верхней Максаковки Ирина Лобанова рассказала, что ей пришлось пережить в момент столкновения.

- Я дремала, поэтому не видела, как все произошло. Очнулась уже от удара. Меня вместе с открепившимся стулом выкинуло в проход — такой силы он был! Шапка улетела, хотя я накрывала ее сверху капюшоном. Я не видела, как пострадали другие. Когда встала, то все уже покидали салон. Мужчины помогали пострадавшим выходить. Паники и страха не было. Но был со всех сторон слышен плач детей, - рассказала женщина.

Горожанка отделалась легкими ушибами. Сразу после ДТП вместе с другими пассажирами она поймала попутную машину и поехала домой в поселок Верхняя Максаковка.

- Я ушибла бедро, отделалась гематомами. Думаю, что удар смягчили пальто и длинные сапоги. От центра Максаковки дошла до дома пешком. Травмпункт не понадобился. Сейчас лежу дома, отдыхаю и синяки залечиваю, - отметила горожанка.

Но не всем так повезло в этом ДТП. По последним данным Минздрава, из 22 двух человек, получивших травмы, госпитализация потребовалась только для 8 человек. Известно, что 2 детей направлены на лечение в Детскую республиканскую больницу, 3 взрослых сейчас находятся в Коми республиканской больнице и еще 3 человека были отвезены в Эжвинскую больницу. Среди травм — переломы челюсти, бедра, грудной клетки, костей носа, резаные раны лица и кистей.

По факту ДТП завели уголовное дело. В офисе компании СЛДК, которой принадлежит лесовоз, проходят обыски. Сейчас идет расследование обстоятельство произошедшего. Результаты проверки обещают обнародовать в установленные сроки.

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