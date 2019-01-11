2019-01-11T15:06:57+03:00
Общество

Пострадавшая в ДТП с автобусом и лесовозом: «Меня вместе с открепившимся стулом выкинуло в проход»

Жительница Верхней Максаковки Ирина Лобанова рассказала, что ей пришлось пережить в момент столкновения
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото МЧС по КомиФото МЧС по Коми
Изменить размер текста:

Вечером 10 января в Сыктывкаре столкнулись автобус №25 и объезжающий пункт весового контроля лесовоз. Травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Одна из пострадавших, жительница Верхней Максаковки Ирина Лобанова рассказала, что ей пришлось пережить в момент столкновения.

- Я дремала, поэтому не видела, как все произошло. Очнулась уже от удара. Меня вместе с открепившимся стулом выкинуло в проход — такой силы он был! Шапка улетела, хотя я накрывала ее сверху капюшоном. Я не видела, как пострадали другие. Когда встала, то все уже покидали салон. Мужчины помогали пострадавшим выходить. Паники и страха не было. Но был со всех сторон слышен плач детей, - рассказала женщина.

Горожанка отделалась легкими ушибами. Сразу после ДТП вместе с другими пассажирами она поймала попутную машину и поехала домой в поселок Верхняя Максаковка.

- Я ушибла бедро, отделалась гематомами. Думаю, что удар смягчили пальто и длинные сапоги. От центра Максаковки дошла до дома пешком. Травмпункт не понадобился. Сейчас лежу дома, отдыхаю и синяки залечиваю, - отметила горожанка.

Но не всем так повезло в этом ДТП. По последним данным Минздрава, из 22 двух человек, получивших травмы, госпитализация потребовалась только для 8 человек. Известно, что 2 детей направлены на лечение в Детскую республиканскую больницу, 3 взрослых сейчас находятся в Коми республиканской больнице и еще 3 человека были отвезены в Эжвинскую больницу. Среди травм — переломы челюсти, бедра, грудной клетки, костей носа, резаные раны лица и кистей.

По факту ДТП завели уголовное дело. В офисе компании СЛДК, которой принадлежит лесовоз, проходят обыски. Сейчас идет расследование обстоятельство произошедшего. Результаты проверки обещают обнародовать в установленные сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшему в ДТП возле краснозатонского моста сделана операция

Для трех пациентов Коми республиканской клинической больницы сохраняется риск ухудшения здоровья (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель
ОАЭ, WhatsApp и видео: где уральцы провели Новый год
В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры
Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной
Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре
По факту ДТП на краснозатонском мосту возбуждено уголовное дело
Сыктывкарец украл крест из Свято-Стефановского собора
ДТП на краснозатонском мосту не повлияет на график движения автобусов
Где сыктывкарцы смогут окунуться в Крещение: список купелей
Фотография природы Коми украсила выставку National Geographic в Москве
«Мороз для слабаков». В соцсетях распространяют фото жителей Коми, которым не холодно
Появились подробности гибели вахтовиков в Усинском районе
В Сыктывкаре мужчина погиб, попав под колеса локомотива
Нетрезвый папаша, не сумев попасть к жене и новорожденному, заявил о заминировании роддома
Стали известны подробности гибели 17-летнего воркутинца, который катался на "ватрушке" с друзьями
Следователи Коми выясняют обстоятельства гибели вахтовиков в Усинском районе
В Коми пришли морозы: для учеников с 1-го по 4-й класс объявили актировку
Врач из Вуктыла, по вине которой скончался пациент, не смогла обжаловать приговор
В Коми ищут дальнобойщиков для съемок документального фильма
Республику Коми накроют 30-градусные морозы
В Коми пенсионер погиб на пожаре в квартире из-за неосторожности при курении
В Сыктывкаре в аварии пострадал 15-летний подросток
Роспотребнадзор нашёл в аэропорту Сыктывкара инфицированного пассажира
Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski»
Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа