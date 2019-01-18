2019-01-18T10:01:02+03:00
Общество

В Коми придут крещенские морозы

На Севере похолодает до -25, а на юге до -12С
Алиса КОЗЛОВА
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Синоптики убедились в верности народной приметы о похолодании на Крещение ГосподнеСиноптики убедились в верности народной приметы о похолодании на Крещение ГосподнеФото: Архив КП
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На православный праздник Крещение Господне в Коми придет похолодание. Погоду в регионе будут определять сразу два циклона, один из которых уже сместился к Карскому морю. Именно эти воздушные массы принесут на северные территории республики похолодение. В течение сегодняшнего дня там пройдет усиление морозов до -15...-20С, а в выходные дни столбик термометра опустится до -18...-25С.

Второй циклон, который идет в Коми со стороны Балтики, напротив, не пропустит морозы к югу. В пятницу в зоне влияния ожидается не по сезону теплая погода с умеренными, местами сильными снегопадами. В выходные дни, с отходом циклона, пройдет небольшой снег, температура воздуха будет понижаться. В субботу ожидается в пределах -5...-12С, в воскресенье на 10С холоднее — в пределах -15...-22С.

- Мы уже давно заметили, что в третью декаду декабря в республику приходят морозы. И, можно сказать, что наши наблюдения подтверждают народную примеру о том, что на Крещение Господне всегда холодно. Отметим, что морозная погода сохранится на протяжении последующей недели, - сообщила "КП в Коми" Ольга Козак, начальник отдела гидрометеоролического обеспечения отраслей экономики Коми ЦГМС.

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