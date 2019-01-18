2019-01-18T11:49:50+03:00
Происшествия

В Усинске, врезавшись в столб, погиб водитель снегохода

У горожанина не было прав на управление зимним транспортным средством
Алиса КОЗЛОВА
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Когда в этом месте проходила техническая дорога. Сейчас она уже много лет не используется, но старый столб для шлагбаума никто не удосужился убрать. Фото: ГИБДД по КомиКогда в этом месте проходила техническая дорога. Сейчас она уже много лет не используется, но старый столб для шлагбаума никто не удосужился убрать. Фото: ГИБДД по Коми
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В Усинске вблизи железнодорожного вокзала погиб водитель снегохода. Авария с летальным исходом произошла вчера, 17 января. Время ДТП устанавливают следователи.

Мужчина примерно 54 лет катался по снежной целине, по территории, где некогда проходила техническая дорога. Перед железной дорогой когда-то был установлен шлагбаум. Именно столб для ограничителя движения стал причиной смертельного ДТП. Мужчина зацепился за металлическую конструкцию, столкновения со столбом не удалось избежать. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Звонок в госавтоинспекцию поступил в 15 часов 59 минут. Пока никто не обладает точной информацией по поводу того, как долго погибший лежал вблизи разбитого снегохода. В ГИБДД по Коми уточняют, что мужчина не имел прав на управление снегоходом и ранее их не получал. За нарушение ПДД он не привлекался к административной ответвенности.

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