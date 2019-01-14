2019-01-14T12:52:16+03:00
Общество

«Приходится идти на крайние меры, чтобы заработать копейку»: откровения водителя лесовоза после резонансного ДТП под Сыктывкаром

Зачастую шоферы тяжеловозов вынуждены нарушать правила, чтобы не остаться в убытке
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по СыктывкаруФото ГИБДД по Сыктывкару
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Резонансное ДТП с лесовозом и автобусом, которое произошло под Сыктывкаром на прошлой неделе, вызвало шквал обвинений в адрес водителей тяжеловозов. Одно из главных — объезд пунктов весового контроля, что является нарушением. Но зачастую шоферы лесовозов не могут поступать иначе, так как непосильные штрафы при перегрузе душат водителей. В то же время, недогруженная машина — большие убытки. О нелегком положении шоферов на условиях анонимности порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал водитель лесовоза.

- Зарплата водители напрямую зависит от объема перевезенного груза. В среднем это 40 копеек, умноженное на количество кубов и на расстояние от пункта погрузки до места выгрузки. Оплата, скажу я вам, мизерная, учитывая, что рейс может продлиться и сутки, и даже трое, - отметил водитель.

Как известно, весовые ограничения не должны превышать семи тонн на каждую ось:

- В связи с этим понизился объем перевозок, что повлияло и на оплату труда. Наверняка вы видели проезжающие лесовозы, которые загружены наполовину. Особенно их много ездит со стороны Затона. Поэтому приходится и водителям, и руководителям индивидуальных предприятий идти на такие крайние меры, чтоб хоть что-то заработать. В общем, душат нас, как хотят, ведь штраф за превышение немаленький - от 150 тысяч рублей! Вот так! Жадность да и только, а как семью водителям лесовозов кормить всем до лампочки, - подытожил шофер.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза произошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека. По факту аварии УМВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело. Одновременно организована доследственная проверка Следственным управлением СК РФ по Коми. Совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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