2019-01-14T14:35:39+03:00
Общество

Сыктывкарцы: «Лесовозы продолжают создавать аварийные ситуации в месте, где произошло резонансное ДТП»

Груженные МАЗы снова пытались обмануть пункт весового контроля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото и видео Василия ВасильеваФото и видео Василия Васильева
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Водители лесовозов продолжают создавать аварийные ситуации на участке дороги, где четыре дня назад произошло резонансное ДТП с автобусом и груженным МАЗом. Об этом сообщают неравнодушные сыктывкарцы.

Горожанин Василий Васильев снял фото и видео, как в воскресенье, 13 января, груженные лесовозы снова пытались обмануть пункт весового контроля.

- Лесовозники продолжают тормозить в районе съезда с моста через Сысолу при приближении к пункту весового контроля, тем самым перекрывая половину проезжей части. С черепашьей скоростью авто крадутся под камерами, максимально прижавшись к отбойнику, чтобы встроенные в дорожное полотно датчики просчитали меньший вес, - с возмущением сообщает мужчина.

По его словам, с начала зимы тяжеловозы организовали нелегальный зимник на съезде с моста через Сысолу. Это создавало аварийные ситуации как для встречного, так и для попутного транспорта, так как лесовозы тормозили перед поворотом на опасном участке.

- В ГИБДД восприняли ДТП с лесовозом и автобусом серьезно, сразу перекрыв отбойником нелегальный съезд на зимник. Этот участок усиленно патрулировали экипажи ГИБДД, но лишь несколько дней. Я надеюсь, что мое обращение в соцсетях вызовет общественный резонанс, заставит чиновников обратить внимание на проблему, - верит Василий Васильев.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза произошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека. По факту аварии УМВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело. Одновременно организована доследственная проверка Следственным управлением СК РФ по Коми. Совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего. В правительстве поставили задачу республиканским ГИБДД и Минстрою в ближайшие дни ввести запрет на объезд моста в месте случившегося ДТП и установить для этого металлические барьерные заграждения.

Лесовозы обманывают пункты весового контроля_13.01.2018_ видео Василия Васильева.

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