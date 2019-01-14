Гадаем в Святки: предсказания сыктывкарского таролога

По новому стилю в канун Рождества начинается лучшее время для гаданий — Святки. Они делятся на вечера святые (с 7 января по 13-ое) и страшные (с 14 января по 19-ое). Считалось, что в это время силы зла и добра приходят на землю сражаться за души людей. В Святки хочется слегка приоткрыть завесу тайны и узнать, а что ждет в 2019? «Комсомолка» обратилась за предсказанием к сыктывкарскому тарологу Кристине Романовской.

Таролог делала расклад на картах Таро «Эра Водолея». Они «рассказали», что год будет непростым, но очень интересным:

- Первый квартал года будет очень благоприятным. В январе в рабочие будни будут происходить чудеса. В феврале будет царить гармония. Вселенная в это время поможет каждому. Выпала карта Любви, а это значит, что она придет к тем, кто ее еще не встретил. Март будет насыщенным, а особенно - в работе. В бизнесе - движение вперед! Правда, неизбежна серьезная конкуренция, когда нужно идти напролом. Перед многими встанет выбор между духовным и материальным. Сделать его помогут ваши родные и близкие.

Второй квартал начнется депрессивно. Это время внутренней работы и выхода за рамки границ принятого. Апрель — это пустые мечты в отношениях и на работе. В мае же горожан ждет хороший скачок вперед! Смело подписывайте успешные договоры в бизнесе. В июне ждут кардинальные изменения, переход на новый уровень. В отношениях - борьба, конкуренция и печаль, о чем говорит карта состояния человека - «сижу она болоте, наемся жабонят». Ну, а в бизнесе - получение прибыли и приобретение мастерства.

В третьем квартале предстоит много внутренней работы. Радует, что июнь предвещает много свиданий и романтики, а как следствие — зарождение хороших отношений. Любовь буквально парит в воздухе! В августе нужно двигаться вперед, проламывая путь лбом, но получая в конце заслуженную награду. На сентябрь выпала карта «Обновление», и это хороший знак. Люди будут чувствовать второе дыхание. Даже у тех, кто упал на самое дно, снова появится желание жить. Предстоят спонтанные встречи с друзьями и празднества.

Четвертый квартал сложится благополучно. Человек будет чувствовать себя в гармонии с миром. В ноябре ждут ранние приготовления к Новому году. Во всех сферах настанет благоприятное время. Уже в декабре ваша интуиция подскажет вам, что делать. Знаки и подсказки будут везде! Но делится своими знаниями и, возможно, тайными делами человек не будет. Дела на работе сложатся отлично, а деловые контакты принесут щедрые плоды.

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