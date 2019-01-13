Каждый охотник желает знать: учим цвета на коми языке

Мы живем в удивительном и красочном мире! Нас окружает калейдоскоп оттенков – игривая мозаика света и тени проявляется в каждом образе и явлении. Как сказал однажды Иоганн Вольфганг Гете, цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысль.

Журнал "КП-Авиа" предлагает читателям выучить любимые цвета на коми языке.

Кывкуд – словарик

Рöм нимъяс – цветообозначения

Белый – еджыд

Черный – сьöд

Красный – гöрд

Синий – лöз

Зеленый – турунвиж, веж

Серый – руд

Желтый – кольквиж

Коричневый – мугöм

Голубой – кельыдлöз

Розовый – кельыдгöрд

Огненный – би кодь гöрд

Бурый – рудовгöрд

Бордовый – мугöмгöрд

Оранжевый – вижов-гöрд

Фиолетовый, лиловый – гöрдовлöз

Сивый – рудов лöз

Кремовый – пöжöм йöв рöма

Золотой – зарни

Серебряный – эзысь

Радуга – öшкамöшка

Как выучить цвета радуги?

Радуга представляет собой огромное количество переходов от одного оттенка к другому, однако человек видит только семь основных цветов, которые расположены в определенной последовательности. Но есть одна волшебная фраза, благодаря которой вы всегда будете точно знать порядок, по которому они располагаются. Потому что начальная буква каждого слова соответствует начальной букве названия определенного цвета.

Каждый Охотник Желает Знать,

Где Сидит Фазан!

Крот овце, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки (детский вариант).

Как однажды Жак-звонарь головой сломал фонарь (высказывание, переведенное с английского языка).

Каждый оформитель желает знать, где скачать фотошоп (на современный лад).

Кем ощущается жестокий звон гонга сопротивления фатальности?

(философский вариант).

Кварк окружает жаркий занавес глюонов, создающих флюиды

(из физики элементарных частиц).

Кроме основных жизненных задач, главное, сдать физику

(студенческое творчество).

Как обычной женщине заинтересовать голубоглазого симпатичного фантазера (шуточное определение).