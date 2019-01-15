2019-01-15T13:13:08+03:00
Звезды

«Вы слепые или тупые?»: ухтинская модель Оксана Самойлова ответила хейтерам по поводу воспитания дочерей

Подписчики думают, что Оксана давно перепоручила своих детей няням
Евгений Никитин
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Оксана часто выкладывает в Instagram семейные снимкиОксана часто выкладывает в Instagram семейные снимки
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Модель и блогер из Ухты Оксана Самойлова написала гневное сообщение своим подписчикам в Instagram, которые усомнились в ее родительских навыках. Напомним, красавица из Коми замужем за рэпером Джиганом. Вместе с ним она воспитывает трех дочек: Ариелу, Лею и Майю.

Оксана часто выставляет у себя в профиле семейные фотографии. Под многими из них интернет-пользователи стали оставлять комментарии, в которых заявили, что модель только изображает из себя примерную мать, а на самом деле проводит все свободное время в спортзале и на пляже. Дочерей же Оксана якобы давно перепоручила няням.

Ухтинка не стала терпеть подобную наглость и написала пост-ответ своим хейтерам.

samoylovaoxanasamoylovaoxana
Прикупила всем одинаковые пижамки.
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- Люди, которые пишут: «Вот посмотрела бы на неё, если бы сама она детьми занималась». А кто ими занимается? Вы что ли? Вы слепые или косые, или тупые? Вы не видите, что мы заняты своими детьми 24/7? И не только в отпуске. А по жизни я могу позволить себе 30 нянь, да даже 50. Но у наших старших нет няни уже давно, только у Майи - у нее пока маленькая свой ритм жизни и он не вписывается в ритм старших, да и то, когда она не спит. Она с нами еще годок, потом и у Майи тоже не будет няни, - пояснила Оксана Самойлова.

Она также добавила, что она и ее муж часто играют, общаются, придумывают приключения вместе со своими детьми.

- Воспитываем и не сливаем их на гаджеты, чтобы не мешались! И если бы у каждого ребенка были такие родители как мы, то мир через 15-20 лет точно стал бы добрее и лучше, - уверена модель. - А вы за своими 7-12 летними детьми последите, которые безвылазно торчат в Интернете и на ютубе.

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