2019-01-15T14:53:30+03:00
Общество

Активисты создали «Комитет защиты Вычегды», чтобы остановить строительство мусорного полигона у Шиеса

Учредительное собрание, в котором приняли участие 73 делегата, состоялось в Урдоме 12 января
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Комитет спасения Печоры»Фото из группы «Комитет спасения Печоры»
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Активисты из Коми и Архангельской области, которые выступают против строительства мусорного полигона на станции Шиес, создали межрегиональное общественное движение «Комитет защиты Вычегды». Учредительное собрание, в котором приняли участие 73 делегата, состоялось в Урдоме 12 января.

В состав нового движения вошли поселковые депутаты, ученые, экологи, чиновники, жители двух регионов. Сопредседателями стали преподаватель Сыктывкарского государственного университета Сергей Плюснин и экс-глава Урдомы Александр Голоушкин.

На первом собрании участники нового общественного движения утвердили устав, а также приняли резолюцию мероприятия:

- Выражаем категорический протест против хранения, захоронения, утилизации, обезвреживания, переработки, сортировки любого вида и класса опасности отходов, строительства любого объекта, связанного с обращением с отходами, в районе станции Шиес Ленского района Архангельской области.

На собрании также обсудили мероприятия в единый день протеста против строительства полигона, который пройдет 3 февраля. Планируется, что на митинги и пикеты выйдут несколько тысяч человек. Кстати, около Шиеса разместится еще одна постоянная вахта активистов для фиксации нарушений. Посменное дежурство было организовано еще 20 декабря.

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