В деле Романа Зенищева может появиться новый свидетель

Бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев до сих пор пытается добиться лучшей для себя участи. Сейчас он хочет обжаловать приговор Сыктывкарского городского суда в Верховном суде РК. Сегодня прошло очередное заседание. Напомним, что городской суд назначил экс-градоначальнику столицы Коми 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 1,5 миллиона рублей штрафа и конфискацию имущества стоимостью более 13 миллионов рублей.

Заседание началось с жалобы адвоката Антона Косырева на ошибки в протоколе судебного заседания:

— Мы считаем, что судом первой инстанции при составлении протокола были допущены фундаментальные ошибки, которые повлияли на результаты рассмотрения дела. В частности, в протоколе записан следующий ответ свидетеля Сергея Ичаева на вопрос о проведении конкурса по внутригородским маршрутам: «Нет, я его не готовил. Его готовили Москвин и Сидоров. Я был секретарем». Его показания были искажены, и в протоколе судебного заседания были зафиксированы неверно. Более того, информация, которая отражена в протоколе, разнится с материалами уголовного дела, в частности с показаниями самого Сергея Ичаева. Ответ Ичаева был таким: «Первый конкурс был проведен без моего участия. Конкурс на 30 маршрутов я не готовил. Возможно, его готовили Сидоров и Москвин».

Защитник также заметил, что свидетель был трудоустроен уже после проведения первого конкурса. Кроме того, адвокат сказал об искажении показаний целого ряда свидетельских показаний, например, речи Николая Шлопова и Валерия Веселова:

— В ходе судебного заседания свидетели давали предположительные ответы. Но суд фиксировал их как утвердительные.

Верховный суд не нашел это основание достаточным для отмены постановления городского суда.

На следующей «ступени» апелляционных жалоб защитники экс-мэра настаивали на том, что его вина не была доказана. Они отметили, что когда проводился конкурс на место городского автобусного перевозчика, в этой сфере царил хаос, — суд первой инстанции это не учел. Другим доводом защиты стали несостыковки в показаниях важных свидетелей: самыми слабыми, по мнению юристов, были данные Николая Шлопова. Ещё адвокаты заострили внимание на том, у их подзащитного были неприязненные отношения с Вячеславом Гайзером, Валерием Веселовым, Александром Зарубиным, Юрием Бондаренко (их показания сильно повлияли на вердикт городского суда).

Верховный суд посчитал и эту жалобу необоснованной. Далее началось рассмотрение других ходатайств. Правозащитники попросили о повторном исследовании явок с повинной Антона Фаерштейна и Валерия Веселова. Они акцентировали внимание на том, что эти документы почти идентичны по содержанию и имеют одни и те же орфографические и фактические ошибки.

Обратите внимание, пожалуйста, на то, что в деле есть только копии. Оригиналы явок нам не давали. Несмотря на то, что эти документы были составлены одним и тем же следователем, в одном и том же кабинете, в одно и то же время, у них разный шрифт и разный кегль — это видно невооруженным глазом, выступил Роман Зенищев.

Ещё бывший глава сыктывкарской мэрии отправил в число ненадежных доказательств приложение к протоколу допроса Шлопова. В нем содержится таблица с указанием дат и сумм взяток, якобы выплаченных Роману Зенищеву:

— Николай Шлопов постоянно менял информацию о том, откуда была взята эта таблица. Он не смог точно объяснить, что какие цифры являются числами, какие — датами, заявил подсудимый.

После этого Роман Зенищев затронул ещё одно, по его мнению, смутное доказательство:

В материалы уголовного дела входит так называемая запись разговора под названием «Совещание ЗАО РК», на которой есть голоса Александра Зарубина, Александра Чернова, Вячеслава Гайзера, Игоря Кудинова и Антона Фаерштейна. Запись состоит из двух частей, на втором файле, на 47 минуте слышны элементы монтажа. Свидетель записывал этот разговор на цифровой диктофон. Никаких врезок, разделения, он не делал, — так предварил ходатайство об изучении записи и запросе её оригинала фигурант дела.

В итоге, все ходатайства (о рассмотрении явок с повинной, приложения-таблицы к протоколу допроса Шлопова и записи разговора, а также запросе оригинала) были отклонены судом.

Зато следующее ходатайство — о повторном допросе Сергея Ичаева и допросе Николая Апанасевича — было частично удовлетворено. Сергея Ичаева допрашивать ещё раз не будут, но в зал Верховного суда вызовут Николая Апанасевича, который был руководителем ООО «Автоконтроль». Его допрашивали во время предварительного следствия, он фигурировал как свидетель обвинения, однако в суд не пришел. В городском суде это объяснили тем, что его невозможно найти, после отбывания срока экс-глава "Автоконтроль" исчез. Сторона защиты настаивает на том, что он может объяснить происхождение денег для отката экс-градоначальнику.

На следующем заседании адвокаты планируют ходатайствовать о проведении сравнительно-лингвистической экспертизы. Правозащитники хотят выяснить, сами ли Валерий Веселов и Антон Фаерштейн писали свои явки с повинной. Суд рассмотрит данное ходатайство 5 февраля.

Напомним, что бывший мэр Сыктывкара был осужден за получение взятки и материальной выгоды. Городской суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и конфискацией имущества на 13 млн 757 тысяч рублей.