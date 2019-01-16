2019-01-16T14:10:51+03:00
Общество

В Усть-Вымском районе волки бегают по сельским улицам

Они таскают собак и наводят ужас на местных жителей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Стая волков кружит около населенных пунктов в Усть-Вымском районе Коми. Лесные разбойники таскают собак и наводят ужас на местных жителей. Но в Минприроде сообщили, что ситуация с хищниками держится на контроле.

Местные жители еще в начале зимы создали группу «Волки Усть-Вымского района». На этом ресурсе они публикуют последние новости об обитании хищников на территории муниципалитета.

- Около 5.50 утра была замечена волчица серо-белого оттенка у станции Вездино. Поезда не испугалась, двигалась от станции к переезду. По радиостанции предупредил о хищнике ГИБДД. Берегите себя и своих родных! - написал 10 января Никита Якутович.

Еще через день в поселке Илья-Шор волки утащили очередную собаку. Также люди сообщают, что 10 января заметили волчьи следы прямо на прогулочной лыжне у одного из населенных пунктов.

- В Усть-Вымском районе местное отделение республиканской организации охотников и рыболовов не просто организует охоту, но еще и выплачивает вознаграждение за добычу волков. В этом районе даже работают специально обученные охоте на волков люди, - отметил начальник управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Андрей Климов.

Как правило, по каждому конкретному случаю появления диких животных специалисты Минприроды едут на предполагаемое место их выхода, проводят оценку обстановки и определяют степень угрозы. Например, на прошлой неделе они выезжали в поселок Верхняя Максаковка под Сыктывкаром, где местные жители видели двух матерых волков недалеко от остановки «Школа-интернат». Тогда, к счастью, факт выхода хищников на территорию населенного пункта не подтвердился. «В целом, по Российской Федерации угрозы жизни и здоровью гражданам со стороны волков не установлено», - подытожил специалист.

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