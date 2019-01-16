В Сыктывкаре дети сняли короткометражный художественный фильм про мечты

25 января в Сыктывкаре презентуют короткометражный игровой фильм «Заветная мечта». Одна из главных фишек картины в том, что над ней работала полностью детская съемочная группа. О том, каким получился фильм, порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказала его сценарист и продюсер Анна Бобрецова.

- Как появилась идея создания фильма?

- Иногда картины рождаются очень странно. Мы с ребятами хотели снять положительный фильм про Сыктывкарский ЛПК. В частности, про бумагу «Снегурочка». Это не удалось, зато мысль пошла дальше. Бумага - письмо, письмо - Деду Морозу. Следующий вопрос: кто пишет письмо? Так и рождался сценарий. В итоге, у нас получился фильм про мечты.

- Были ли у вас какие-либо сложности?

- Нет. Пожалуй, единственную сложность всегда представляет недостаток знаний. Ты понимаешь, как это должно быть, но не знаешь, как это сделать.

Фото из архива съемочной группы

- Насколько получившаяся картина соответствует вашему первоначальному замыслу?

- Были внесены существенные коррективы после согласования с режиссером и оператором. Мы все-таки исходили из своих возможностей. Над фильмом от начала до конца работала детская съемочная группа. Я, как взрослый человек, достаточно критично оцениваю наш труд. Думаю, что профессионалы сделали бы лучше. Но, когда снимаешь кино с детьми, стоит и другая задача: не только снять фильм, но и научить детей чему-то. Занятие кинотворчеством - это и образовательная технология.

Фото из архива съемочной группы

- Сколько времени вы затратили на съемку?

- Работу над фильмом мы начали в конце ноября. На данный момент он почти готов. Сами съемки заняли неделю. Но мы трудились не с утра до вечера, а уделяли работе 2-3 часа в день.

- Где искали единомышленников, которые приняли участие в съемках?

- Съемочную группу составили дети объединения «Детское телевидение», которое я веду в Дворце творчества детей и учащейся молодежи. Главные герои - это ребята из театральной студии при Дворце творчества. Взрослых актеров мы искали с помощью социальной сети «Вконтакте».

Фото из архива съемочной группы

Кстати, премьера фильма пройдет в пятницу, 25 января, с 15:00 во Дворце творчества. Подробнее о фильме вы можете прочитать вот ЗДЕСЬ.

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