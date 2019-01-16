Брат юноши, который погиб в ДТП в Усинске:"Я хочу наказать водителя внедорожника с вашей помощью"

В преддверии Нового года, 29 декабря, в Усинске произошла страшная авария. 19-летний водитель, находясь за рулем ВАЗ-2114, ехал по улице Нефтяников со стороны Промышленной в сторону Транспортной. Юноша не рассчитал скорость движения, не справился с рулевым управлением, выехал на «встречку», где врезался в Hyundai. В результате аварии пострадал водитель отечественного авто, он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и перелом плеча. Врачи 12 суток боролись за его жизнь, однако 10 января он скончался в больнице.

Сейчас брат погибшего Арсентий Руденко опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» открытое письмо, в котором детально разобрал случившееся.

«Если вы когда-либо теряли родного человека, вы поймёте меня, если нет, желаю никогда вам этого не испытать. Новый год - время праздника, светлых надежд, но никак не бесконечного горя, которое бесцеремонно ворвалось в нашу семью. 29 декабря 2018 года произошла авария, которая впоследствии унесла жизнь молодого парня, который только начал узнавать этот мир. Ему было всего 19. Совсем ещё ребёнок, который только-только вернулся из армии.16 января я должен был встречать его в Краснодаре после долгой разлуки, но в итоге 13 числа я попрощался с ним навсегда.

Об аварии:

29.12.2018 черный внедорожник выехал на островок безопасности , чтобы обогнать впереди идущий транспорт. Навстречу ему по своей полосе двигался мой брат. Из-за снежной колеи, в которую попала его машина, произошло лобовое столкновение. Его выкинуло из машины, переломало кости, состояние было крайне критическое, его ввели в медикаментозную кому.

29 декабря. Авария в Усинске..

12 дней мы надеялись на лучшее, но в один самый худший момент моей жизни мне позвонила мама, по её голосу я сразу понял, что его больше нет. Я никогда не видел ее такой. Из сильной женщины, всегда стойко справлявшейся со всеми невзгодами, она превратилась совсем в другого человека. Она стала собственной тенью. Я даже представить не могу, как это - потерять ребёнка. В тот момент она как будто умерла вместе с ним. Смотреть в пустые материнские глаза и понимать, что ничем не можешь это исправить, почти также страшно, как потерять родного человека. Никому не желаю увидеть такое в своей семье. 10 января я потерял брата, он скончался в больнице.

Исходя из данного видео с видеорегистратора , мы можем видеть, как водитель чёрной машины совершает обгон, нарушая правила пдд, выезжая на островок безопасности и ударяет машину. С другой стороны, при внимательном рассмотрении можно увидеть, как заносит машину моего брата, и он летите на встречу внедорожнику.

При минимальных знаниях ПДД можно понять, что виноват водитель ВАЗа, и его вина не оспаривается. Однако водитель Hyundai тоже нарушил правила, и если бы он не занял место, которое могло дать небольшую фору моему брату, хоть немного сменить траекторию движения, авария не несла бы таких последствий. Да, авария произошла бы в любом случае, но скорее всего не обернулась бы такой катастрофой. Прошу обратить внимание на то, что абсолютно всю вину вешают на моего брата, которого волею судьбы занесло на снежной колее, в которою уже ни раз попадали жители Усинск даже при соблюдении всех правил и наличии зимней резины. Но это уже вопрос к дорожным службам об их ответственности, с которой они подходят своей работе.

Водитель же внедорожника не понёс наказания, и более того даже не попытался связаться с нами и узнать о состоянии моего брата, пока тот был в коме. Более того, он все так же остаётся водителем. Возможно, когда в следующий раз он нарушит правила ПДД , пересечёт «встречку» или превысет скорость, (что тоже можно увидеть на видео) пострадает еще кто-то.

Как я уже упоминал, абсолютно всю вину приписывают моему брату. Но своё наказание он уже понёс, просто не хочется оставлять безнаказанным человека, который тоже к этому причастен. В это аварии виноваты оба, но один из них больше никогда не увидит этот мир, а другой дальше будет водить машину и создавать аварийные ситуации, и ни дай бог он попадётся вам или кому-то из ваших близких на дороге.

В нашем законодательстве проще обвинить человека, которого уже нет и закрыть дело. Но я очень прошу всех неравнодушных помочь мне придать огласке это происшествие и наказать водителя внедорожника, чтобы он больше никому не принёс вреда своей безответственностью. Пусть это будет уроком для всех, кто любит лихачить на дороге. Берегите своих близких».

Сейчас МВД по Коми проводит проверку по факту смертельного ДТП. В дальнейшем будет назначена автотехническая экспертиза, по итогам которой решат, возбуждать уголовное дело, или нет. На экспертизу отводится до 30 суток.