Специалисты рассказали, какие правила чаще всего нарушают сыктывкарцы при использовании газового оборудования

Сегодня журналисты республиканских изданий вместе со специалистами ОА «Газпром газораспределение Сыктывкар» отправились в обход, который проводится в столице Коми в рамках технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Эксперты проверили исправность оборудования и тягу в вентиляционных каналах в нескольких квартирах, напомнили сыктывкарцам о правилах безопасности и рассказали о самых частых нарушениях.

Специалисты проинспектировали исправность оборудованияФото: Дарья ЮДИНА

Во время газового рейда специалисты смогли попасть не во все квартиры. Об обходе жители дома были предупреждены заранее: на всех подъездах висели объявления, оповещающие о нем. Несмотря на это, некоторые жильцы просто не открыли дверь. Как сообщила начальник группы внутридомового газового оборудования АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Татьяна Хакимова, такое происходит очень часто: зачастую представителей газораспределительной компании не пускают даже на порог. Это сильно затрудняет работу службы: нельзя проверить ни исправность оборудования, ни возможное наличие утечек газа. Если работники службы не смогли попасть в жилище, то составляют акт.

Татьяна ХакимоваФото: Дарья ЮДИНА

Татьяна Хакимова назвала несколько правил, которые чаще всего нарушают сыктывкарцы при использовании голубого топлива:

— Во многих квартирах ограничен либо отсутствует доступ к газовому стояку, который относится к внутридомовому оборудованию, к крану на опуске перед плитой (его нужно продиагностировать на наличие утечки). Зачастую жильцы закрывают доступ к газовому оборудованию кухонными панелями, электроприборами, шкафами.

Объявления развесили заранееФото: Дарья ЮДИНА

Ещё жители столицы Коми нередко самостоятельно или с помощью лжеспециалистов подключаются к сетям и устанавливают газовые приборы. Например, во время замены водонагревателя народные «умельцы» могут перепутать трубы газо- и водоснабжения, и в итоге — вместо пламени в горелках соседских плит вода.

Не всегда жильцы открывали дверьФото: Дарья ЮДИНА

В квартирах, которые корреспонденты осмотрели вместе с работниками газовой службы, обнаружилось не так много нарушений. Так, в одном из жилищ газовый стояк спрятали за холодильником. Тяга в вентиляционном канале, на момент проверки, имелась. Специалисты удостоверились в этом с помощью обычной бумаги. Убедиться в бесперебойной работе вентиляционного канала можно и самим, просто приложив листок к решетке: если он прилипает к вытяжке, значит, повода для беспокойства нет.

При проверке лист должен прилипнуть к вытяжкиФото: Дарья ЮДИНА

Импровизировать при использовании газовых приборов не стоит: в худшем случае вы поставите под угрозу здоровье и безопасность не только членов своей семьи, но и соседей. В другом случае вы испортите чужие плиты, заработаете штраф и можете оставить без газа свой подъезд: при серьезной утечке или крупных нарушениях доступ к голубому топливу перекрывается до устранения неполадок. Помните об элементарных правилах при использовании газовых приборов: перед включением плиты кухню нужно проветрить, а также проверить наличие тяги в вентиляционном канале или дымоходе; нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра и доверять его детям; нельзя обогревать квартиру с помощью газовой плиты и сушить с её помощью одежду; нельзя самостоятельно устанавливать или заменять газоиспользующее оборудование; если уезжаете из квартиры более чем на день, вы должны закрыть краны на газопроводе перед оборудованием. Во время газового обслуживания закрывать дверь перед носом работников не стоит: если что-то пойдет не так, ответственность понесет собственник. Также не стоит забывать о замене оборудования: если газовая плита прослужила достаточно долго, стоит купить новую. Сейчас можно приобрести плиту с функцией газ-контроля: она автоматически перекрывает подачу газа, если гаснет пламя.

Работники газовой службы напомнили сыктывкарцам о правилах безопасностиФото: Дарья ЮДИНА

Если вы почувствовали запах газа, сообщите об этом аварийной службе (номер 04, с мобильного 104) (звонить нужно не в квартире), перекройте краны на приборах и перед ними, откройте окна или форточки. Не курите и не используйте спички или зажигалку в загазованном помещении и не включайте там электроприборы.