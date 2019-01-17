В Сети набирает популярность видео, как девушка демонстративно легла под колеса фуры в Коми

На популярном сообществе «Пикабу» дальнобойщик рассказал о «самоубийце из Коми» - пьяной девушке, которая легла под колеса большегруза. Видео о том, к чему приводит злоупотребление спиртными напитками, собрало много комментариев и просмотров.

Инцидент произошел в предпоследний день ушедшего года на отрезке дороги «Ухта-Сыктывкар». Как пишет водитель, недалеко от деревни Ляли он увидел странную парочку, которая переходила дорогу. Дальнобойщик решил затормозить, так как почувствовал опасность:

- Это и спасло пьяную девушку, которая демонстративно легла под колеса. Руки чесались набить морду. Однако, увидев пропитые лица, я передумал марать руки. Мой коллега, который двигался за мной на МАЗе, сказал, мол, если бы на встречной полосе были другие машины, то они бы врезались бы в мое авто. В этом случае исход был бы один: дама встречала бы Новый год в морге. Кстати, я остановился всего в полуметре от неё, - написал водитель.

В Сети набирает популярность видео о том, как девушка демонстративно легла под колеса фуры в Коми.Дело было 30 декабря 2018 года на отрезке дороги Ухта-Сыктывкар

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