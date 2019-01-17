2019-01-17T15:53:51+03:00
Общество

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Поделиться:
Фото: www.ok.ruФото: www.ok.ru
Изменить размер текста:

По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села.

Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Медики Коми рассказали. кому лучше не купаться в Крещение
В Воркуте вновь объявлено штормовое предупреждение
Новость об уплывшем из Коми чемодане с телом Анастасии Щетининой оказалась фейком
В больнице остаются 4 пострадавших после ДТП возле краснозатонского моста
В одном из сел Коми отменили крещенские купания
Жительницам Сыктывкара и Воркуты теперь проще выявлять рак груди на ранней стадии
Нетрезвый житель Эжвы избил сожительницу сковородой
В Сыктывкарские дома вернулся свет
В центральном районе Сыктывкара отключился свет
В Коми выпадет 80% месячной нормы снега
На Крещение будут дежурить выше 400 сотрудников МЧС по Коми
Когда уберут ёлку и ледовые городки в Сыктывкаре: названы сроки
Как сыктывкарский журналист Борис Суранов связан с певцом Дэвидом Боуи
В Коми завтра утром загудят сирены
Сыктывкарских автомобилистов приглашают на соревнования по автомногоборью
Поставщики отказываются ехать в Коми из-за пунктов весового контроля
Сыктывкарцы выйдут на "Лыжню России" раньше, чем остальные жители России
В Ухте горожанка лишилась 37 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру через "Авито.ру"
В Ухте нашли трупы жестоко зарезанных мужчины и женщины
Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели