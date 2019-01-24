2019-01-24T15:53:50+03:00
Общество

В УМВД по Сыктывкару рассказали, в какие бары не стоит ходить

Антилидеры по частоте упоминания в полицейских сводах — бары «У вокзала» и клуб «СССР»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Geometria.ruФото Geometria.ru
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Антилидеры по частоте упоминания в полицейских сводах — бары «У вокзала» и клуб «СССР». Среди улиц на первых местах — Октябрьский проспект, улица Димитрова и Пушкина. Об этом рассказал начальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов на специальной пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2018 год.

Самое криминальное развлекательное заведение, которое постоянно мелькает в сводках полиции, - это клуб «СССР». Всего оттуда поступило 293 заявления от горожан. По этим материалам было возбуждено 14 уголовных дел.

- Если в популярном «СССР», в основном, происходят преступления имущественного характера (украли телефон, утащили шубу), то в баре «У вокзала» горожане получают и телесные повреждения. Так, за прошлый год оттуда поступило 131 заявление. По этим материалам возбудили 3 уголовных дела. Также «лидерами» полицейских сводок по-прежнему остаются клуб «Волна» в Эжве и закусочная на улице Колхозной 2/1, - отметил начальник УМВД по Сыктывкару.

К радости полицейских, закрылись клубы «Бардак» и «Крым», которые последние годы держали пальму первенства по упоминанию в полицейских сводках.

Рейтинг самых криминальных мест города возглавляют улицы Димитрова, Пушкина, Слободская (Эжва) и Октябрьский проспект.

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