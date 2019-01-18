День снега и драйвовый чемпионат по картингу: проводник по событиям выходных в Сыктывкаре

Выходные с 18 по 20 января у сыктывкарцев пройдут очень насыщенно: можно в субботу отправиться на Чемпионат по зимнему картингу, а в воскресенье насладиться сразу двумя красочными сказками. Ещё в воскресенье весь мир будет отмечать День снега. Вы тоже можете его отпраздновать: активно — в «Северной Олимпии» или познавательно — в Национальной библиотеке Республики Коми. А вечер субботы порадует любителей рока: сыктывкарская группа «Kinky Dep» сыграет свой новый альбом. Уже разбегаются глаза? Загляните в нашу афишу — так составить себе план на выходные будет проще.

ЧТО: В воскресенье Театр оперы и балета убаюкает своих зрителей сразу двумя сказками. Детей увлечет «Золушка» бессмертная история про веру в чудо и добро, а зрителей постарше — экзотика «Тысяча и одной ночи». Также 26 декабря в театре пройдет концерт симфонической музыки в память о Наталье Масановой: прозвучит «Прощальная симфония» Йозефа Гайдна и «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. На сцену выйдут Ольга Сосновская, Алексей Петров, Борис Калашников, Галина Петрова, хор и оркестр Театра оперы и балета, а ещё — хор Колледжа искусств. Билеты на постановки и концерт можно купить на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: «Золушка» — 20 января в 11 часов, «Тысяча и одна ночь» — 20 января в 18 часов, концерт симфонической музыки — 26 января в 18 часов.

ЧТО: Жители севера не должны пропускать День снега. В Сыктывкаре его будут праздновать 20 января: гостей ждет активный фестиваль «Люблю маму, папу и хоккей», эстафеты, рисование на снегу, игра в «вышибалы», полоса препятствий и соревнование по спортивному ориентированию «Лесные загадки». За участие каждый получит приз.

ГДЕ: Спортивная школа «Северная Олимпия» (улица Димитрова, ¼). «Лесные загадки» пройдут в Мичуринском парке.

КОГДА: 20 января с 12 часов.

ЧТО: Национальная библиотека тоже будет отмечать День снега: пришедшие в книжный храм смогут поучаствовать в мастер-классах, выиграть приз в лотерее от Снежной феи, поиграть в «настолки» и попасть на концерт ансамбля песни и танца «Сигудок». Кстати, всех, кто придет в костюме Снеговика, ждет сюрприз!

ГДЕ: Национальная библиотека Республики Коми.

КОГДА: 20 января с 12 часов.

ЧТО: В субботу сыктывкарские рокеры «Kinky Dep» устроят большой зимний концерт. Любители хорошей альтернативной музыки оценят, тем более что группа презентует новый альбом. Кстати, прямо в клубе можно будет купить диски с новыми песнями.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 19 января в 21 час.

ЧТО: Открытый чемпионат РК по зимнему картингу соберет около 40 любителей автоспорта. Участвовать будут не только жители республики, но и представители Архангельской и Кировской области. Всего будет шесть классов: «микро», «мини», «национальный», «кадет», «RM» и «свободный». Азарт скорости, и драйв, захватывающий дух — такое нельзя пропустить.

ГДЕ: Выльгортские озера.

КОГДА: 19 января, с 9 часов 30 минут.

ЧТО: Первого февраля в Сыктывкар приедет молодой талантливый пианист Максим Бетехтин. Для зрителей из столицы Коми он привезет литературно-музыкальный вечер «Встречи» (этот вечер является частью гастрольного тура «Москва-Бухарест-Сыктывкар»). Концерт получил свое название неслучайно, ведь на нем встретятся уникальная по звучанию соната Вольфганга Амадея Моцарта, «Бергамасская сюита» Клода Дебюсси, «Венгерская рапсодия» Ференца Листа и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Сочетание музыки разных эпох и разных настроений хорошо удается молодому пианисту: его филигранное исполнение на каждом концерте рассказывает слушателям интересные истории.

ГДЕ: Драмтеатр имени В. Савина.

КОГДА: 1 февраля в 18 часов 30 минут.

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