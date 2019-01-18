В Печоре вскроют капсулу с обращением к потомкам, которую закладывали члены группировки Гайзера

Сегодня в Печоре завершается неделя празднования 70-летнего юбилея города. Символично, что именно 10 лет назад в здании администрации была заложена капсула с посланием к потомкам, которую планировали вскрыть как раз в 2019 году.

В год 60-летия Печоры в ее закладке участвовали многие члены предполагаемого преступного сообщества Гайзера: экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, Евгений Самойлов, который в то время занимал пост сенатора от Коми, бывший заместитель главы Алексей Чернов и Роман Зенищев, тогда еще мэр Сыктывкар.

Фото: vk.com/pechora_today

В далеком 2009-ом представителей правительства Коми лично встречал руководитель администрации Печоры Василий Торлопов. Тогда преставители власти и горожане собрались возле здания администрации и открыли капсулу с посланием от предков – жителей Печоры 1999 года. На пороге миллениума печорцы написали, что верят в то, что через десять лет «страна находится на демократическом пути своего развития» и что «60-летие город отвечает в атмосфере надежд на лучшее». Тогда же была заложена и капсула с посланием к потомкам.

Фото: vk.com/pechora_today

Тогда же было зачитано и обращение, адресованное в 2019-ый год.

- Печора продолжает динамично развиваться, - говорилось в письме. - Ведущее место она занимает по выработке электроэнергии, второе - по добыче нефти и газа, первое - по приросту добычи нефти. Началось строительство газопровода «Бованенково-Ухта» - северного участка мега-проекта «Ямал-Европа». В городе построено более 70 детских площадок. С предприятиями заключаются соглашения о социальном сотрудничестве. Закончилось строительство дороги «Печора-Ухта». Все национальности живут в мире и согласии.

Фото: vk.com/pechora_today

Документ в фирменном конверте поместили в стену. На этом месте закрепили памятную табличку.