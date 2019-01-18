Бизнесмен из Коми помогает открывать завод по переработке пластика в Америке

Артем Воловиков родом из Воркуты, но уже 12 лет как живет в Санкт-Петербурге. За это время он успел окончить университет, получить образование за границей и обзавестись семьей. Сейчас молодому человеку 30 лет, и его компания ARSKA Technologies занимается разработкой химических технологий. В прошлом году молодой предприниматель заключил договор с американской фирмой на инженерное сопровождение и поставку оборудования для их завода.

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На стыке науки и технологий

История появления ARSKA Technologies началась в 2015 году. Тогда Артем с головой ушел во фриланс и работал инженером на дому.

- Это была сплошная математика с утра до ночи. Например, мне могли заказать вычислить, какой толщины должна быть стенка химического аппарата на заводе, - вспоминает ученый.

Со временем по принципу сарафанного радио об Артеме узнали и другие будущие заказчики, запросов от которых уже хватало на основание компании ARSKA Technologies. Такое необычное название она получила благодаря университетскому прозвищу инженера. В годы учебы в финском университете Артем играл на позиции защитника в хоккее. Из-за его стиля, который отличался жесткостью и напористостью, его прозвали ARSKA – так за границей называют Арнольда Шварценеггера, а вместе с ним и других «настоящих мужиков».

В основу бизнеса ARSKA Technologies легла любимая Артемом химия. Как объясняет сам воркутинец, он захотел создать компанию, которая развивалась бы на стыке науки и технологий. Сейчас под руководством предпринимателя работают около 20-ти сотрудников самых разных профессий.

ARSKA Technologies часто участвует в российских и международных выставкахФото: Предоставлено героем публикации

- Первым делом за работу берутся ученые. Они занимаются исследованиями в лабораториях. Проще говоря, выясняют, как из продукта А создать продукт Б на стадии идеи и получения нескольких граммов веществ, - пояснил Артем.– Мы активно взаимодействуем с ведущими научно-исследовательскими организациями и поэтому знаем, какие перспективные разработки ведутся по самым разным направлениям.

Затем в игру вступают инженеры ARSKA Technologies, которые превращают идею сначала в проект, а затем в пилотную и опытно-промышленную установку. Они определяют, где на будущем заводе будут располагаться сепараторы, насосы, компрессоры, печи, клапаны и так далее.

- То, чем мы занимаемся, называется инжиниринг. То есть ведем проект от начала и до конца: от создания необходимой формулы до установки и наладки оборудования на заводе, - пояснил основатель компании Артем.

Переработка пластиковых отходов

Сейчас компания воркутинца активно занимается вопросом переработки вторичного пластика.

- На Западе уже поняли, что за переработкой – будущее. Там людей не заботит вопрос стоимости строительства завода, только сроки окупаемости проекта, - объяснил Артем Воловиков. - Большинство нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в России разработаны по западным лицензиям. Наша же цель – стать российской компанией, которая будет разрабатывать технологии для химических предприятий.

Выход на мировой рынок

Год назад у ARSKA Technologies появился первый крупный клиент из США. Причем случилось это благодаря хорошей личной репутации Артема. Его бывший дипломник посоветовал фирму своего научного руководителя иностранным знакомым, которые искали партнеров для проектирования завода по переработке пластика в штате Мичиган. В результате переговоров ARSKA Technologies стала генеральным подрядчиком для проекта. Инженеры ARSKA несколько раз за год летали в США на запуск установки, которая будет превращать вторичный пластик в высококачественные растворители, необходимые для лакокрасочной и химической отрасли. Примечательно, что значительная часть установки изготовлена в России.

- Дело в том, что из-за нынешней экономической ситуации всему миру выгодно вести бизнес именно в России, так как у нас привлекательно-низкая стоимость услуг и изготовления товаров. Наша компания давно это поняла, поэтому мы уделяем отдельное внимание знанию английского языка при подборе персонала. Также на иностранном языке много специальной литературы, которая помогает нам следить за последними тенденциями в отрасли.

Сейчас установка отечественного оборудования на американском заводе уже закончена. Завод, стоимостью 50 млн долларов будет перерабатывать по 180 тонн пластика в год. Для сравнения, такое количество мусора собрали во время Чемпионата мира по футболу на всех стадионах и фан-зонах России.

Название компании появилось благодаря хобби Артема - хоккеюФото: Предоставлено героем публикации

Остаться или уехать

Несмотря на пока небольшой спрос своих услуг в нашей стране, бизнесмен и не думает покидать родину.

- После обучения за границей я легко мог остаться там жить: у меня было разрешение на длительное пребывание, европейский диплом, друзья. Но решил вернуться в Россию и отсюда работать с остальным миром. Я искренне считаю, что у нас в стране есть возможности для развития бизнеса. Сейчас я понимаю, что вся история моей компании основана на этой мысли, - признается Артем.

Дословно

- В России сейчас строят 5 заводов по сжиганию мусора, а по переработке – ноль! У нас боятся идти в этот бизнес из-за нестабильности экономики. Ведь, чтобы построить завод по переработке пластика, нужно вложить более 1 млрд рублей. В условиях плавающей политики не все готовы отдать такие деньги сразу, хотя завод окупится за 3-4 года, - утверждает воркутинец Артем Воловиков, уже активно сотрудничающий с заводом в США.

Справка «КП-Коми»

Артем закончил воркутинский лицей с золотой медалью. После этого молодой человек поступил на металлургический факультет Санкт-Петербургского горного университета. Во время учебы занимался поставкой сноубордов из Санкт-Петербурга в Воркуту. После получения диплома изучал химические технологии в магистратуре в Финляндии. Получил степень кандидата технических наук в родной альма-матер. Женат, воспитывает дочь.

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