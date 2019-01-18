2019-01-18T15:36:34+03:00
Общество

В Печорском техникуме при поддержке ЛУКОЙЛа открыта новая лаборатория

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Фото: пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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В рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования города Печоры, в местном промышленно-экономическом техникуме открыта новая лаборатория по специальности «Сестринское дело». Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ».

Лаборатория открывает новые возможности для качественного профессионального обучения. Она включает в себя более 30 моделей различного медицинского оборудования, среди которого – современные фантомы и тренажеры, позволяющие наглядно изучить анатомические особенности человека и отработать практические навыки оказания медицинской помощи. Благодаря специализированному оснащению лаборатории учреждение сможет проводить аккредитацию медиков согласно современным требованиям и стандартам.

пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Участие в открытии лаборатории приняла заместитель председателя Правительства Республики Коми Наталья Михальченкова. Она отметила, что лаборатория позволит вести подготовку медицинских кадров на более высоком уровне в интересах сохранения здоровья северян. По ее словам, печорский техникум имеет хорошую базу для организации и обеспечения подготовки кадров не только для Печоры, но и всего севера Республики Коми.

Совместный проект, реализуемый руководством республики, муниципалитета и нефтяниками, направлен на решение острой проблемы дефицита квалифицированных кадров в учреждениях здравоохранения. Причем не только в Печорском, но и в других районах – например, в соседнем Усинском. Так, техникум заключил договор на целевое обучение с Усинской центральной районной больницей. Согласно документу, до 2025 года будут обучены и трудоустроены в медицинские учреждения Усинска и района не менее 40 выпускников техникума.

– Открытие лаборатории положительно скажется сразу на двух соседних муниципалитетах. В Усинске таким образом решится наболевший вопрос с нехваткой специалистов-медиков среднего звена, Печора получит дополнительные возможности для развития образовательной сферы, – подчеркнула заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

За три последних года в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом ЛУКОЙЛ направил более 25 миллионов рублей на поддержку здравоохранения в Печорском районе. На эти средства провели капитальный ремонт Печорской центральной районной больницы и Центра восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий, обновили кровлю здания акушерско-гинекологического корпуса ЦРБ, закупили новые автомобили скорой помощи.

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