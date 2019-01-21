Рыцари без страха и доспехов: в Сыктывкаре прошел турнир по современному мечевому бою
В прошедшие выходные в Сыктывкаре прошло «Первенство СЗФО 2019 по Современному мечевому бою». Махали «клинками» люди разного возраста и пола. «Комсомольская правда-Коми» посетила турнир и узнала, чем современный мечевой бой отличается от средневекового.
Экипировка современных мечниковФото: Дарья ЮДИНА
По сути, современный мечевой бой — щадящий вариант рыцарского сражения. В этой спортивной дисциплине вместо железных мечей и щитов используют так называемые тямбары (специальные тренировочные мечи; внешне напоминают скорее дубинки, чем клинки) и мягкие щиты. Оберегают спортсменов шлемы, наколенники, перчатки и другая экипировка. Экипировка сделана из эластичных полимерных материалов, так что «латы» можно подогнать под нужный размер.
"Одеваться" участникам помогали секундантыФото: Дарья ЮДИНА
СМБ — довольно молодой вид спорта, но у него много последователей в Республике Коми. В этот уик-энд сыктывкарские энтузиасты провели турнир, где собрались участники от мала до велика: сражались как пятилетние мальчишки и девчонки, так и взрослые мужчины и женщины. Самой старшей участнице исполнилось 52 года.
В первый день на ристалища (турнирные площадки) выходили малыши. В воскресенье бились на мягких клинках подростки и взрослые.
Засчитывались только безответные ударыФото: Дарья ЮДИНА
Кроме сыктывкарцев в соревновании участвовали ухтинцы. Поддержать товарищей по оружию приехали гости из Казани. Правда, они боролись вне зачета: эти состязания являются отборочными, поэтому на следующий, всероссийский этап могли пройти только жители республики.
Бои среди мужчин были самыми жесткимиФото: Дарья ЮДИНА
Было две номинации: «триатлон» и «шашка-баклер». Триатлон у младших участников включал бой с щитом и мечом до десяти очков, бой с баклером (маленький круглый щит; используется как вспомогательное оружие вместе с шпагой или мечом) и мечом (три раунда до пяти очков), бой с одноручным мечом. У взрослых последней была другая категория — бой с двуручным мечом.
За каждым боем наблюдали пять судейФото: Дарья ЮДИНА
Для боев номинации «шашка-баклер» использовали спортивную шашку, которая имеет тот же изгиб, что и её исторический аналог. Эта номинация также отличается тем, что соревнующиеся прикрепляют к шлему специальную подкладку для защиты шеи.
За каждым боем наблюдали пять судей. Победа зависела от количества ударов и места их попадания. Раунды длились одну минуту. Во время одних раундов нужно было четко ударить соперника в зону поражения и не получить при этом ответный удар. Во время других — набить максимальное количество очков за отведенное время. Члены жюри сообщали о количестве очков главному судье знаками.
Судьи переговаривались друг с другом знакамиФото: Дарья ЮДИНА
Во время боя участники должны были быть внимательными: если «клинок» прилетал не в зону поражения, то арбитр давал предупреждение. Три нарушения — и участник выходит из игры.
Зрители активно поддерживали своих рыцарей:
- Не робей, не робей! Загоняй её в угол!
- Давай, лови момент! По корпусу, по корпусу бей!
Родные снимали раунды на телефоныФото: Дарья ЮДИНА
Родные юных витязей снимали сражения на телефоны.
Ждущие своей очереди участники либо тоже наблюдали за ходом боев, либо играли с младшими членами семей.
Ждущие своей очереди участники играли с младшими братьями или сестрамиФото: Дарья ЮДИНА
«Одевали» участников перед раундами секунданты. Они помогали цеплять щиты, шнуровали экипировку: несмотря на то, что современные мечники носят облегченные «латы», снаряжаться все равно не так просто.
Подростки напирали друг на другаФото: Дарья ЮДИНА
Школьники дрались с энтузиазмом первопроходцев. Они не ждали удобного момента и шли напролом, не давая сопернику отдохнуть.
Девочки ждали подходящего моментаФото: Дарья ЮДИНА
Девушки-подростки, наоборот, не кидались в гущу боя, а аккуратно прощупывали почву, карауля подходящий для точного удара миг.
Бой между мамой и дочкой.
Женские раунды сочетали как довольно жесткие и зрелищные моменты, так и спокойные поочередные обмены «уколами». Кстати, во время одного из боев на ристалище встретились мама и дочка: члены семейного подряда не жалели друг друга.
Женщины показали немало зрелищных моментовФото: Дарья ЮДИНА
У мужчин поединки были самыми бурными. Ратники не раз заставляли своих оппонентов ронять оружие, гоняли их к стене бешеным напором. Некоторые спортсмены падали. Судьи вынесли много предупреждений.
Взрослые спортсмены гоняли друг другаФото: Дарья ЮДИНА
В итоге, в каждой возрастной категории определили победители.
Бой среди мужчин на турнире по СМБ в Сыктывкаре.
Триумфаторы сыктывкарского отборочного турнира отправятся на Чемпионат России по Современному мечевому бою, который пройдет 9-10 февраля в Москве.
Победитель отборочного турнира отправятся на всероссийский ЧемпионатФото: Дарья ЮДИНА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ходили по лесу с факелами, жгли костры, гадали на рунах. Как в Сыктывкаре отпраздновали Самайн - кельтский Новый год (фоторепортаж)