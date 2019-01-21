Рыцари без страха и доспехов: в Сыктывкаре прошел турнир по современному мечевому бою

В прошедшие выходные в Сыктывкаре прошло «Первенство СЗФО 2019 по Современному мечевому бою». Махали «клинками» люди разного возраста и пола. «Комсомольская правда-Коми» посетила турнир и узнала, чем современный мечевой бой отличается от средневекового.

Экипировка современных мечниковФото: Дарья ЮДИНА

По сути, современный мечевой бой — щадящий вариант рыцарского сражения. В этой спортивной дисциплине вместо железных мечей и щитов используют так называемые тямбары (специальные тренировочные мечи; внешне напоминают скорее дубинки, чем клинки) и мягкие щиты. Оберегают спортсменов шлемы, наколенники, перчатки и другая экипировка. Экипировка сделана из эластичных полимерных материалов, так что «латы» можно подогнать под нужный размер.

"Одеваться" участникам помогали секундантыФото: Дарья ЮДИНА

СМБ — довольно молодой вид спорта, но у него много последователей в Республике Коми. В этот уик-энд сыктывкарские энтузиасты провели турнир, где собрались участники от мала до велика: сражались как пятилетние мальчишки и девчонки, так и взрослые мужчины и женщины. Самой старшей участнице исполнилось 52 года.

В первый день на ристалища (турнирные площадки) выходили малыши. В воскресенье бились на мягких клинках подростки и взрослые.

Засчитывались только безответные ударыФото: Дарья ЮДИНА

Кроме сыктывкарцев в соревновании участвовали ухтинцы. Поддержать товарищей по оружию приехали гости из Казани. Правда, они боролись вне зачета: эти состязания являются отборочными, поэтому на следующий, всероссийский этап могли пройти только жители республики.

Бои среди мужчин были самыми жесткимиФото: Дарья ЮДИНА

Было две номинации: «триатлон» и «шашка-баклер». Триатлон у младших участников включал бой с щитом и мечом до десяти очков, бой с баклером (маленький круглый щит; используется как вспомогательное оружие вместе с шпагой или мечом) и мечом (три раунда до пяти очков), бой с одноручным мечом. У взрослых последней была другая категория — бой с двуручным мечом.

За каждым боем наблюдали пять судейФото: Дарья ЮДИНА

Для боев номинации «шашка-баклер» использовали спортивную шашку, которая имеет тот же изгиб, что и её исторический аналог. Эта номинация также отличается тем, что соревнующиеся прикрепляют к шлему специальную подкладку для защиты шеи.

За каждым боем наблюдали пять судей. Победа зависела от количества ударов и места их попадания. Раунды длились одну минуту. Во время одних раундов нужно было четко ударить соперника в зону поражения и не получить при этом ответный удар. Во время других — набить максимальное количество очков за отведенное время. Члены жюри сообщали о количестве очков главному судье знаками.

Судьи переговаривались друг с другом знакамиФото: Дарья ЮДИНА

Во время боя участники должны были быть внимательными: если «клинок» прилетал не в зону поражения, то арбитр давал предупреждение. Три нарушения — и участник выходит из игры.

Зрители активно поддерживали своих рыцарей:

- Не робей, не робей! Загоняй её в угол!

- Давай, лови момент! По корпусу, по корпусу бей!

Родные снимали раунды на телефоныФото: Дарья ЮДИНА

Родные юных витязей снимали сражения на телефоны.

Ждущие своей очереди участники либо тоже наблюдали за ходом боев, либо играли с младшими членами семей.

Ждущие своей очереди участники играли с младшими братьями или сестрамиФото: Дарья ЮДИНА

«Одевали» участников перед раундами секунданты. Они помогали цеплять щиты, шнуровали экипировку: несмотря на то, что современные мечники носят облегченные «латы», снаряжаться все равно не так просто.

Подростки напирали друг на другаФото: Дарья ЮДИНА

Школьники дрались с энтузиазмом первопроходцев. Они не ждали удобного момента и шли напролом, не давая сопернику отдохнуть.

Девочки ждали подходящего моментаФото: Дарья ЮДИНА

Девушки-подростки, наоборот, не кидались в гущу боя, а аккуратно прощупывали почву, карауля подходящий для точного удара миг.

Бой между мамой и дочкой.

Женские раунды сочетали как довольно жесткие и зрелищные моменты, так и спокойные поочередные обмены «уколами». Кстати, во время одного из боев на ристалище встретились мама и дочка: члены семейного подряда не жалели друг друга.

Женщины показали немало зрелищных моментовФото: Дарья ЮДИНА

У мужчин поединки были самыми бурными. Ратники не раз заставляли своих оппонентов ронять оружие, гоняли их к стене бешеным напором. Некоторые спортсмены падали. Судьи вынесли много предупреждений.

Взрослые спортсмены гоняли друг другаФото: Дарья ЮДИНА

В итоге, в каждой возрастной категории определили победители.

Бой среди мужчин на турнире по СМБ в Сыктывкаре.

Триумфаторы сыктывкарского отборочного турнира отправятся на Чемпионат России по Современному мечевому бою, который пройдет 9-10 февраля в Москве.

Победитель отборочного турнира отправятся на всероссийский ЧемпионатФото: Дарья ЮДИНА

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