Почему святую воду нельзя выливать в раковину?

В минувшую субботу православный мир отмечал большой праздник - Крещение Господне. Народ массово шел к купелям, чтобы погрузиться в освященную воду. В республике на Крещение около 24 тысяч верующих совершили святой обряд. Следуя христианской традиции православные набирали чуть ли не литрами освященную воду из иордани. Считается, что святая вода не портится и обладает чудодейственной силой: защищает дом от нечистой силы, исцеляет от болезней и придает человеку силу и бодрость духа. Однако обращаться с освященной водой полагается как с религиозной святыней. "КП в Коми" обратилась в Сыктывкарскую Епархию, чтобы узнать, как правильно хранить и использовать святую воду.

Итак, правило первое: святую воду следует держать в месте, защищенном от солнечных лучей. Это может быть комод, шкаф или место за холодильником. Считается, что святая вода не портится. Но отцы православной церкви подчеркивают: чтобы вода не портилась, для нее необходимо создать хорошие условия.

Правило второе: не следует выливать святую воду в раковину, унитаз, в ванную, то есть нельзя допускать попадания святыни в водопровод и канализацию - эти коммунальные системы связаны с нечистотами. Вылив воду в ванну, раковину или унитаз, человек оскверняет святыню.

Правило третье: церковь не разрешает выливать святую воду на дорогу, тропинку и любые территории, по которым ходят люди и бегают животные. Это тоже считается осквернением святыни.

Правило четвертое: каждое утро натощак верующим рекомендуется выпивать чайную ложечку святой воды и съесть кусочек просфоры (церковный хлеб).

Правило пятое: святой водой рекомендуется освящать дом или квартиру. Для этого можно использовать чистую тряпочку или кисточку. Окрапять жилище следует крестом с востока - на запад, с севера - на юг.

Правило шестое: святая вода обладает целительной силой. Отцы церкви рекомендуют наносить освященную жидкость небольшими порциями на больные места или смочить руку в святой воде и осенить его крестом.

И не стоит забывать, что каждому воздастся по вере его. То есть без искренней веры в Бога святая вода не будет иметь чудодейственной силы.

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