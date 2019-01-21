2019-01-21T12:49:54+03:00
Общество

Сыктывкарцы выступают против точечной застройки: «Перед учебным заведением возводят жилой комплекс»

Главный архитектор столицы Коми ответил, что он думает по этому поводу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото группы «Орбита за комфортный Сыктывкар»Фото группы «Орбита за комфортный Сыктывкар»
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Жители Сыктывкара возмущаются, что перед гимназией №23 в Сыктывкаре строят многоэтажный жилой комплекс. По их словам, это еще один пример точечной застройки, которая портит облик города. Главный архитектор столицы Коми ответил, что он думает по поводу стройки.

- Новый дом строят прямо перед учебным заведением - гимназией №23. Спрашивается, где благоустройство города? Это еще один пример точечной застройки, которая уродует столицу, - пишут возмущенные активисты сообщества «Орбита за комфортный Сыктывкар».

По словам главного архитектора города Владимира Рунга, современные новостройки в центральной части города лучше ветхих деревянных домов. Последние на самом деле существенно портят внешний облик столицы.

Фото группы «Орбита за комфортный Сыктывкар»

Фото группы «Орбита за комфортный Сыктывкар»

- Конечно, хочется, чтобы между гимназией и жилым домом было больше пространства. Но следует учитывать, что все новостройки в районе Коми национальной гимназии построены на частной земле, поэтому конфигурацию домов определяет застройщик, основываясь на правилах землепользования и застройки Сыктывкара. Что касается нормативов, то все необходимые требования соблюдены. Безусловно, стройка бы не началась без экспертизы проектной документации на соответствие требованиям Градостроительного Кодекса РФ, строительным правилам и правилам землепользования и застройки города. Кроме того, расстояния от учебных заведений регламентируется соответствующими нормативами. Стоит также отметить, что по заключению экспертизы проектной документации, построенные дома не оказывают влияния и на уровень инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом – ред.) здания Коми национальной гимназии», - отметил Владимир Якубович.

Отметим, что точечная застройка – это бич современного Сыктывкара. Например, жители Орбиты в прошлом году пытались организовать референдум, чтобы спасти Сыктывкар от точечной застройки, но тогда не получили одобрение от депутатов Совета города.

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