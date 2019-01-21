Водители лесовозов в Коми: «Почему даже пустые фуры показывают перегруз на пунктах весового контроля?»

10 января в районе Затонского моста произошло страшное ДТП, где автобус столкнулся с лесовозом. Авария вскрыла серьезную проблему: лесовозы подвергают опасности машины, объезжая пункты весового контроля. Они пытаются избежать огромных штрафов за перегруз. Но иногда датчики пунктов весового контроля показывают перегруз, даже если фура пустая. Об этом «Комсомолке» анонимно сообщил водитель большегруза.

- Об этом несоответствии, которое влетает в копеечку и водителю, и коммерсанту, мне рассказали знакомые дальнобойщики по рации. «Некорректные» пункты весового контроля есть на первом километре дороги «Визинга — Койгородок», на трассе «Сыктывкар-Ухта» у поворот на Зеленец», на первом километре объездной «Эжва-Киров» и на первом километре дороги «Лесозавод-Затон», - сетует водитель. По его словам, шоферам нужно отстаивать свои права. Но среди нет лидера-правдолюбца, который потянет за собой остальных. Все держатся за свои работы, чтобы прокормить семьи.

В министерстве строительства и дорожного хозяйства Коми рассказали, что с пунктами контроля все в порядке. Их поверку ведомство проводит каждые шесть месяцев.

- В ноябре 2018 года система получила свидетельство о проверке и признана пригодной к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, - сообщают в Минстрое.

По информации специалистов Минстроя, водитель, который получил необоснованный штраф, может в досудебном порядке обратиться в Госавтоинспекцию Коми. ГИБДД МВД по Республике Коми располагается по адресу — улица Домны Каликовой, д. 27. Тел. 8 (8212) 28-29- 56, 28-29-57, 28-29-58.

Как работает весовой контроль: разъяснение Минстроя Коми

Автоматический весогабаритный контроль на дорогах Коми работает с 19 декабря прошлого года. Сначала большегрузы проезжают через пункт, затем система определяет весовые и габаритные параметры, скорость движения, распознает автономера и фиксирует транспорт на фото.

Если есть нарушение, водитель видит регистрационный знак своего транспорта на информационном табло. Табло имеет 4 поля: верхние 2 поля — это нарушение габаритов, нижние 2 поля — это нарушения весовых параметров. Если транспортное средство превысило габариты и вес, то номерной знак будет показан вверху и внизу одновременно. Если нарушен один показатель, то напротив соответствующего нарушения высветится регистрационный знак. После этого данные по грузовику передается на центральный сервер. Там проверяется наличие специального разрешения и соответствие ему параметров транспорта. При выявлении нарушения законодательства информация поступает в ЦАФАП ГИБДД для вынесения штрафа владельцу большегруза.

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