2019-01-21T15:26:41+03:00
Общество

Жители Коми наблюдали лунное затмение и суперлуние: фото из соцсетей

Люди любовались полной луной
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Дмитрия Беляева, Евдокии Пыстиной и Алексея РезниченкоФото Дмитрия Беляева, Евдокии Пыстиной и Алексея Резниченко
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Жители Коми в ночь с 20 на 21 января наблюдали суперлуние - редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к земле. По словам сыктывкарского астронома Максима Дингеса, огромную луну можно наблюдать несколько дней.

- Это явление не один час длится, а примерно 1-2 дня. Вообще, суперлуние - это обычная полная Луна, то есть спутник становится чуть больше, чем в обычное новолуние. Ничего особенного. За год суперлуние случается много раз, - отметил Максим Дингес.

Жители Коми наблюдали астрономическое явление в разных уголках республики и выкладывали фотографии красивой луны в соцсети.

Фото Дмитрия Беляева

Фото Дмитрия Беляева

- Вот фото зимнего полнолуния за пару часов до того, как случится лунное затмение. Но это не просто затмение, а так называемое суперлуние, - делится фото врио ректора УГТУ Дмитрий Беляев.

Евдокия Пыстина из села Приуральское Печоркого района Коми сфотографировала необычную луну нереально близко.

Фото Евдокии Пыстиной

Фото Евдокии Пыстиной

Воркутинский фотограф Алексей Резниченко запечатлел «танцы луны» над заполярным городом.

Фото Алексея Резниченко

Фото Алексея Резниченко

Кстати, следующие суперлуния астрономы обещают 19 февраля, 21 марта, 30 августа, 1 августа и 28 сентября.

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Жители республики делятся фотографиями удивительного небесного явления в соцсетях (подробности...)

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