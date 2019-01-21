2019-01-21T15:38:29+03:00
Общество

"Гвозди бы делать из этих людей": жители села в Коми своими руками отремонтировали зимник

На дороге Даниловка - Приуральское – Кедровый Шор застревают машины скорой помощи
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Евдокия ПыстинаФото: Евдокия Пыстина
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Сейчас одной из проблем для жителей отдаленных поселков в Коми являются зимние дороги. У каждого населенного пункта свои нюансы. Так, пару недель назад по Усинску поползли слухи о дорожниках, которые портят переправу через реку ради заработка. Работу зимника лично проверил мэр Усинска Николай Такаев и опроверг эти домыслы.

В это же время жителям села село Приуральское, Печорского района, пришлось своими руками приводить в порядок путь сообщения с «большой землей».

Делом в том, что село Приуральское и соседняя деревня Даниловка - единственные населенные пункты в Печорском районе, у которых нет дороги круглогодичного сообщения с крупными городами.

Фото: Евдокия Пыстина

Фото: Евдокия Пыстина

- Летом, чтобы добраться до города, мы едем на лодке до деревни Конецбор, это где-то 20 километров. Оттуда на машине до Печоры. В распутицу, весной и осенью, нам дают несколько вертолетных рейсов, - рассказала о сложившейся ситуации "КП-Коми" жительница села Приуральское Евдокия Пыстина.

Зимник Даниловка – Приуральское – Кедровый Шор обычно протаптывают в ноябре, когда наступают первые морозы, но не в 2018 году.

Фото: Евдокия Пыстина

Фото: Евдокия Пыстина

- В последнее время у подрядчиков проблемы с выплатами. В общем, работы начались только в конце декабря. Снега выпало уже много, техника постоянно ломается. Тракторы проехали поверхностно, примяв снег. Машины застревают, по нескольку часов сидят, пока не подъедет помощь. На днях, наконец, приезжал трактор, почистил, вроде бы нормально, но местами перестарался – получились опасные ямы, - ужаснулась собеседница "Комсомолки".

Однако жители села Приуральское не стали приспосабливаться к подобным условиям. Они доехали до зимника и вручную, лопатами, стали поправлять дорогу.

- Они засыпали ручей, который расовырячл трактор. Там была огромная яма. За нее машины цеплялись бамперами а некоторые просто застревали. - вспомнила Евдокия Пыстина. - Но наши сельчане все исправили. Гвозди бы делать из этих людей!

Кроме того, из-за некачественного зимника в местные поселки редко приезжает почта, а неделю назад на обратном пути из Приуральского застряла машина скорой помощи.

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