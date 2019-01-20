2019-01-20T11:23:55+03:00
Общество

На пожаре в Княжпогостском районе погибли два человека

Трагедия произошла в Емве
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Возраст и пол погибших устанавливаютсяВозраст и пол погибших устанавливаютсяФото: из открытых источников
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В воскресенье, 20 января, в Емве Княжпогостского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел около 4.22. На улице Северной загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 10 человек личного состава.По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов.

Как передает «Комиинформ», в доме обнаружены тела двоих погибших. Их возраст и пол устанавливаются.

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