На пожаре в Княжпогостском районе погибли два человека

В воскресенье, 20 января, в Емве Княжпогостского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел около 4.22. На улице Северной загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 10 человек личного состава.По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов.

Как передает «Комиинформ», в доме обнаружены тела двоих погибших. Их возраст и пол устанавливаются.