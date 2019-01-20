Количество жертв пожара в Емве увеличилось до трех

Количество жертв пожаре в Емве Княжпогостского района увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, пожар произошел около 4.22. На улице Северной загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. Изначально сообщалось, что в доме обнаружили тела двоих погибших. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов.

В МЧС отметили, что 6.43 пожар локализовали, ликвидация последствий происшествия ведется до сих пор. Во время разбора последствий в доме площадью 150 квадратных метров сначала обнаружили тела 50-летнего мужчины и 48-летней женщины. Как передает «Комиинформ», спустя некоторое время спасатели нашли тело 12-летнего ребенка.