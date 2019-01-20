2019-01-20T15:28:24+03:00
Общество

Количество жертв пожара в Емве увеличилось до трех

Один из погибших – 12-летний ребенок
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Пожар тушили больше двух часовПожар тушили больше двух часовФото: МЧС по Коми
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Количество жертв пожаре в Емве Княжпогостского района увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, пожар произошел около 4.22. На улице Северной загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. Изначально сообщалось, что в доме обнаружили тела двоих погибших. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов.

В МЧС отметили, что 6.43 пожар локализовали, ликвидация последствий происшествия ведется до сих пор. Во время разбора последствий в доме площадью 150 квадратных метров сначала обнаружили тела 50-летнего мужчины и 48-летней женщины. Как передает «Комиинформ», спустя некоторое время спасатели нашли тело 12-летнего ребенка.

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