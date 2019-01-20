После пожара в Емве СК завел уголовное дело

По факту пожара в Княжпогостском районе, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, пожар произошел около 4.22. На улице Северной загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. Изначально сообщалось, что в доме обнаружили тела двоих погибших. Позднее в МЧС сообщили, что число жертв возросло до трех человек.

В СК отметили, что на месте происшествия нашли тела 49-летнего мужчины, его 47-летней жены и их 11-летнего сына. В ведомстве добавили, что на телах обнаружили следы воздействия источника открытого пламени и высокой температуры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».Следователи считают, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки в помещении, в котором находился водонагревательный бак.

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По уголовному делу проводятся необходимые процессуальные и следственные действия.