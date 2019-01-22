Сыктывкарские дорожники убирают снег, а инспекторы ГИБДД — «подснежники»

В столице Коми снег убирают круглосуточно. Крупногабаритная техника выходит на улицы вечером и ночью, чтобы не провоцировать пробки днем. Правда, работе снегоуборочных машин мешают сыктывкарские автолюбители, паркующие железных коней в неположенном месте. Только с начала этого года инспекторы ГИБДД наказали более 150 водителей, проигнорировавших запрещающие дорожные знаки.

О уборке снега водителей предупреждают табличкиФото: Дарья ЮДИНА

Автоинспекторам часто по вечерам работают вместе с работниками дорожно-коммунальных служб. Пока дорожники убирают и вывозят снег, инспекторы расчищают им путь, задерживая и отправляя на штрафстоянку транспорт, припаркованный в неподходящих местах. Несмотря на то, что в Сыктывкаре установлено более 300 знаков «Стоянка запрещена» (рядом с ними всегда есть таблички с информацией о времени уборки и о работе эвакуатора), проблема брошенных на обочине автомобилей остается актуальной.

Крупногабаритную технику выводят вечеромФото: Дарья ЮДИНА

Неприятные сюрпризы от сыктывкарцев сильно мешают уборке снега: технике приходится маневрировать. Многие машины потом, в итоге, превращаются в так называемые «подснежники». Вывезти такие «экипажи» непросто, так каки их сначала нужно откопать из "сугробов". "Подснежники" откусывают солидный кусок от проезжей части и мешают нормальному движению городского транспорта.

Снегоуборочным машинам приходится маневрироватьФото: Дарья ЮДИНА

Во время вчерашнего рейда, который прошел на Покровском бульваре, инспекторы ГИБДД нашли два «зазимовавших» автомобиля. Кроме них, было ещё несколько нарушителей.

На обочине оставляют немало "подснежников"Фото: Дарья ЮДИНА

Одна машина едва не отправилась на штрафстоянку. Сотрудники ГИБДД уже составили протокол задержания, понятые поставили подписи, «сироту» начали грузить на платформу эвакуатора - но через 20 минут после начала процедуры на улицу вышел владелец.

Инспектор осмотрел автомобиль и оформил протоколФото: Дарья ЮДИНА

Он отогнал машину в другое место и показал документы. Этот автолюбитель, не заметивший запрещающего знака, отделался сравнительно легко, заплатив штраф в полторы тысячи рублей.

К машине прикрепили специальный тросФото: Дарья ЮДИНА

Не всегда эвакуаторы работают вхолостую: за сутки на штрафстоянку в среднем увозят 2-3 машины. Это влетает их хозяевам в копеечку. Так, перемещение автомобиля на стоянку обойдется в 5172 рубля. За один час содержания придется доплатить 39 рублей.

"Сироту" начали затаскивать на платформу эвакуатораФото: Дарья ЮДИНА

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