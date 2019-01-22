Какими мы были десять лет назад: известные сыктывкарцы присоединились к флешмобу #10yearschallenge

Флешмоб #10yearschallenge в соцсетях продолжает набирать популярность. Люди со всего мира публикуют в социальных сетях фотографии 10-летней давности и современные, чтобы можно было наглядно увидеть, как они изменились.Мы посмотрели, какие фото опубликовали на своих страницах известные сыктывкарцы.

Светлана Иевлева, пиар-менеджер компании «Мегафон»: «Тот случай, когда женщина управляет временем».

Фото: соцсети

Александра Киселева, педагог-хореограф, преподаватель танцев: «Разница в 10 лет. #2009vs2019»

Фото: соцсети

Юлия Матак, профессиональный визажист: «Ровно 10 лет назад в 2009 году, я получила сертификат визажиста и мечтала открыть свой салон красоты! Но судьба распорядилась иначе, и я открыла первую в городе студию макияжа. Моя мечта сбылась, хотя многие смеялись и говорили, что я не вытяну на одной услуге. Спустя 10 лет почти каждый визажист имеет свою студию, стало много фотографов, визажистов, стилистов, мастеров по маникюру, бровистов, что радует».

Фото: соцсети

Андрей Сидоров, предприниматель, креативный продюсер, режиссер, видеомаркетолог: «10 лет назад я строил карьеру в крупной федеральной компании. Сейчас строю свои бизнесы».

Фото: соцсети

Константин и Иван Басковы, известные ведущие: «Как вам такая трансформация братьев за 10 лет?»

Фото: соцсети

Александра Афонина, руководитель проекта «Коми ЖКХ»: «2009/2019, #10yearchallenge»:

Фото: соцсети

Игорь Панюков, ведущий мероприятий: «Эх, как давно это было. На фото слева - место моих первых творческих шагов в санатории «Лозым». А по обе стороны Иван и Константин Басковы - самые долгожданные аниматоры. А справа- наши дни. Есть изменения?»

Фото: соцсети

Александр Гурмизов, предприниматель, ведет блог о бизнесе и мотивации: «И я полез в этот прикольный челлендж. Время летит быстро!»

Фото: соцсети

В завершении картины сатирический пост от паблика «Территория мечты»:

Фото: соцсети

«#10yearschallenge - Республика Коми»