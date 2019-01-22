Ухтинская модель Оксана Самойлова раскрыла секрет счастливого брака

Ухтинская модель и блогер Оксана Самойлова поделилась со свомии подписчиками секретами успешного брака. Напомним, девушка счастлива в браке с 33-летним рэпером Джиганом. Пара уже 10 лет вместе и воспитывает трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю.

На днях Оксана отвечала на вопросы своих подписчиков в Instagram и рассказала, в чем заключается секрет счастливой семьи. Она выделила 5 пунктов.

1. Важно найти человека, максимально подходящего в базовых жизненных убеждениях.

2. Не отращивать себе яица — быть девушкой в правильном понимании.

3. Слушать друг друга.

4. Давать свободу, но она должна заканчиваться там, где это идёт в ущерб семье.

5. У обоих семья должна быть на первом месте.

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