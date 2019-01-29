Бывший глава Печорского района Василий Торлопов добивается условно-досрочного освобождения

Сегодня в Верховном суде Коми должно было состоятся рассмотрение заявления бывшего сити-менеджера Печорского района Василия Торлопова об условно-досрочном освобождении. Однако заседание было перенесено в связи с требованием осужденного лично участвовать в процессе.

Напомним, Василий Торлопов был осужден на шесть лет в декабре 2012 года, а через год срок наказания увелили до 8 лет лишения свободы. Бывший градоначальник был признан виновным сразу в трех эпизодах преступной деятельности: превышение должностных полномочий, получение взятки и мошенничество.

Впервые право на освобождение по УДО у Торлопова появилось в декабре 2016 года. И экс-мэр чуть было не вышел на свободу - Ухтинский горсуд удовлетворил заявление осужденного. Но постановление суда первой инстанции отменил Верховный суд Коми.

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