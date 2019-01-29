«Я была дистрофиком: не было сил ходить и говорить», - сыктывкарка вспоминает блокаду в Ленинграде

"Когда вспоминаю блокаду, сразу поднимается давление. До сих пор не могу спокойно говорить об ужасах, которые пришлось пережить", - в глазах Людмилы Николаевны Андреевой стоят слезы. Престарелой женщине стоило больших усилий прийти в сыктывкарскую мэрию на концерт в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда.

Приглашение получили все 17 горожан, имеющих социальный статус «Житель блокадного Ленинграда». Но только четыре человека сумели прийти на торжество, в том числе и Людмила Андреева. Говорить ей тяжело, но память до сих пор хранит картины страшных дней блокады. «Люди умирали каждый день, многие падали на улице или на работе. К середине блокады упавшим уже никто не помогал», - продолжила свой рассказ Ирина Васильевна. А мне осталось лишь записать воспоминания, которыми захотели поделиться со мной трое из пришедших на праздник пожилых блокадниц.

Людмила Андреева: "Тетя приносила листья капусты - из этого варили похлебку"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Людмила Андреева «Люди на улицах падали в обморок»

- Смерть от голода — страшная, - вспоминает Людмила Николаевна Андреева. К началу блокады ей было 4 года. - У мамы были сильные голодные судороги: мышцы сводило так, что она коленями била себя по лицу. В городе постоянно кто-то умирал, люди на улицах падали в обморок. А мы, самые младшие, были дистрофиками, рук и ног вообще не чувствовали. Наша семья выжила только потому, что мы объединились с родственниками и постоянно переезжали из одной квартиры в другую. Последним адресом была квартира возле Финского вокзала вблизи казармы. Военных все-таки получше кормили! И повар, который готовил еду для солдат и офицеров, оставлял для гражданских листья капусты и картофельные очистки. Люди на них сразу налетали, быстро разбирали. Моия тетя приносила листья капусты — из этого варили похлебку на всю семью. Тем и питались. Позже, в 1943 году, нас уже эвакуировали по Ладожскому озеру.

Ирина Калинина: Надеждой для нас был голос Ольги Берггольц по радио. Каждое утро под ритм метронома диктор объявляла: "Говорит Ленинград!» Это был маленький праздник.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Ирина Калинина: «Из всей семьи в 7 человек я осталась одна»

- Когда началась блокада, мне было 4 года, - рассказывает Ирина Васильевна Калинина. - Осада началась осенью 1941 года, а 12 сентября немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады (в огне сгорели 3 тыс. тонн муки и 700 тонн сахара — ред.). Я помню, как закрылись продуктовые магазины, а в ноябре начался голод. Первое время, пока еще было паровое отопление, школы работали. Мы ходили туда, чтобы поесть. В столовой нам всегда что-то горяченькое давали: похлебку, жидкую кашку или какао. Но к зиме в Ленинграде не осталось ни одной работающей школы.

Город находился на осадном положении, все выживали как могли. Трудно выживали, трудно. Люди съели всех кошек и собак. Ели все подряд: траву заваривали вместо чая, кору с деревьев срывали и варили из нее отвар. Мои бабушки почти сразу же умерли — в январе и феврале 1942 года. Хорошо помню, что первыми умирали старики и взрослые: отец, потом мать, затем старшая сестра и брат... Я только недавно поняла, почему младшие умирали последними - взрослые отдавали свой паек детям. У меня умерла вся семья, из семи человек я осталась одна. На тот момент стала дистрофиком, очень слабенькой, лежала и даже не могла говорить. Меня выхаживала тетя: поила с ложечки водой и отварами. Сядет рядом со мной и плачет — у нее обе дочки тоже не могли ходить от голода.

Город умирал, с каждым днем людей становилось все меньше. Надеждой для нас был голос Ольги Берггольц по радио. Каждое утро под ритм метронома диктор объявляла: «Говорит Ленинград!» Это был маленький праздник. Мы понимали, что город жив и продолжает бороться.

Нас эвакуировали в 1943 году по «Дороге жизни» на Ладоге. Тетя сомневалась, стоит ли ехать — Ладожское озеро сильно бомбили. Но нам повезло, мы выбрались из Ленинграда. Я до сих пор помню, какой вкусной мне показалась манная каша на воде — это был обед, приготовленный в полевой кухне для эвакуированных из Ленинграда. Порции давали маленькими, чтобы мы не погибли от переедания. Машинами и поездами нас эвакуировали в Алтайский край, где до конца войны мы и прожили.

Нина Ярукова: "В блокаду было много ужасов"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Нина Ярукова: «В 43-м людоедство стало нормой»

- В то время было много ужасов, - вздыхает Нина Георгиевна Ярукова. В 1941-м году ей было всего семь лет. - На третий год блокады умерла младшая сестра, и я видела, как мама в гроб с сестрой спрятала мертвого мальчика - сына соседки. Мама всю ночь тащила гроб на Пискаревское кладбище, чтобы никто не съел детские трупы. Стоял 43-й год, людоедство тогда стало нормой.

Город постоянно бомбили, мы с братом каждый вечер бегали в бомбоубежище. А мама оставалась дома. Она постоянно шила на машинке варежки и носки для фронта, работала сутками и не отлучалась даже во время бомбежки. И нередко во время бомбардировки нам казалось, что мамы уже нет в живых. Иногда так бабахнет, как будто рядом совсем или бомба попала в наш дом. Каждый раз с братом мы выходили из бомбоубежища и бежали со всех ног домой, чтобы увидеть маму. Слава Богу, никто из нас не умер. В 43-м году нас вывезли из Ленинграда по «Дороге жизни» — так закончилась блокада для нашей семьи.