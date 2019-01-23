В Усинске при поддержке ЛУКОЙЛа строится спортивный комплекс

В Усинске приступили к строительству многофункционального спортивного комплекса, который станет расширением Ледового дворца «Югдом». Проект реализуется в рамках Соглашения между Правительством Республики Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ». На днях застройщик установил на строительной площадке первый связевой блок, который является основой будущего здания.

Общая площадь здания по проекту составляет 3000 кв.м. На первом этаже здания будет располагаться универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 300 мест, на втором – зал для борьбы и бокса с раздевалками, на третьем - технические помещения. Как сообщили в ЛУКОЙЛ-Коми, работы ведутся в соответствии с графиком. Все необходимые материалы завозятся вовремя, большая часть металлоконструкций находится уже на строительной площадке.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Новый спортивный комплекс планируется открыть до конца этого года. Усинцы очень ждут его появления, ведь сегодня в городе есть потребность в новых спортивных площадках. Существующие в городе мощности уже не вмещают всех желающих заниматься спортом.

Итогом реализации проекта станет создание настоящего спортивного кластера для проведения тренировок и соревнований не только по зимним видам спорта, но и по мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим видам. Учитывая, что новый объект будет возведен и оборудован в соответствии с самыми современными стандартами, в нем можно будет проводить соревнования не только республиканского, но и федерального уровня.