МВД проверит информацию о жестоком обращении с собакой в Корткеросе

В социальных сетях разместили видео, как в Корткеросе подросток избивает собаку бойцовской породы железным поводком по морде. В МВД по Коми сообщают, что по этому факту проводится специальная проверка.

- В полицию поступили заявления по факту жестокого обращения с животным со ссылкой на видео, размещенное в социальной сети «Вконтакте». Сейчас сотрудники ОМВД России по Корткеросскому району проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. МВД напоминает, что за причинение страдания или вреда животным из хулиганских или корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних предусмотрена ответственность, - сообщили «Комсомолке» в пресс0службе МВД по Коми.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2017 года санкции по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным) были ужесточены. Так, за истязание четвероногих предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей, лишение свободы на срок до 3 лет или назначение исправительных работ на срок до одного года. Если животное будет мучить группа людей, то предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что вчера, 22 января, видео жестокого обращения с животным в Корткеросе выложил в местную группу анонимный пользователь. На записи видно, что подросток бьет собаку железным поводком по морде. Несколько человек, в том числе зоозащитники из Сыктывкара, написали заявление в МВД по факту жестокого обращения с животным. Кстати видео также выложили на паблике с полумиллионной аудиторией «Очень плохие новости». Поэтому о живодерах из Коми знают далеко за пределами республики.

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