2019-01-23T13:16:29+03:00
Общество

На Урале нашли способ, как контролировать доставку грузов

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Фото: Уральский филиал ПАО «МегаФон»Фото: Уральский филиал ПАО «МегаФон»Фото: предоставлено пресс-службой
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На Урале стало возможно отслеживать передвижение отправленного товара или груза онлайн, удаленно контролировать его температурный режим и даже получать уведомление, если его уронили или вскрыли.«МегаФон» первым среди операторов предложил уральским предприятиям услугу «Контроль грузов».

Решение актуально при международных перевозках и перемещениях товаров внутри страны, в том числе, с использованием двух и более видов транспорта.

Определить точное расположение товара или его отклонение от маршрута помогает специальный автономный GPS/ГЛОНАСС/LBS трекер, который вкладывается в транспортную упаковку. Устройство автоматически отправляет данные по сети «МегаФона» на сервер. Благодаря этому диспетчер компании–клиента может в веб-интерфейсе на онлайн-карте контролировать местоположение груза.

«Мы первые среди операторов предлагаем бизнесу комплексную услугу по мониторингу местоположения и состояния груза. А именно: само мониторинговое оборудование, его обслуживание и доступ в web-интерфейс. Решение поможет оптимизировать логистику, определить, по какой причине происходили задержки в доставке, снизить риски порчи и хищения грузов, оперативно реагировать на внештатные ситуации и даже строить прогнозы следующих поставок на основе аналитики», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Разработано 2 типа трекеров: закладки и маяки. В первом случае трекер используется один раз. Он не требует подзарядки, вкладывается в упаковку с самим грузом только для отслеживания его местоположения в заданный период. Более расширенный функционал у маячка. Он может определять не только факт прибытия в пункт назначения, местонахождение груза или отклонение от маршрута, но и температурный режим, фиксировать падения и сообщать о неблагоприятных условиях перевозки.

Абонентская плата за один объект мониторинга –13 рублей в день. В стоимость входит интернет-трафик, доступ в личный кабинет через web-интерфейс или мобильное приложение, а также круглосуточная техподдержка. Для оптимизации затрат при международных перевозках можно использовать опцию «IoT без границ».

Подробнее о решении на сайте.

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