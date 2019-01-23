Гоняют на велосипеде и катаются на ватрушке в одних трусах: как храбрые сыктывкарцы переживают холода

В Сыктывкаре ударили первые в этом году морозы. Столбик термометра опустился до минус 27 градусов, и это еще не предел. На выходных обещают все минус 30. Однако некоторые морозостойкие горожане всем своим поведением говорят, что холода закаленному человеку нипочем. Публикуем две истории.

Матвей Морозов прокатился на велосипеде в одних трусах: «Я так личный бренд развиваю»

Фото - скрин с видео

Сыктывкарец Матвей Морозов четыре дня назад проехал на велосипеде по Стефановской площади и улице Коммунистической. Все бы ничего, но за окном было минус десять, а из одежды на молодом человеке были лишь трусы и шлем. Молодой горожанин катался в таком виде целых полчаса, вызывая улыбки прохожих. По его словам, он и в минус 27 градусов попробовал бы покататься. Видео можно посмотреть вот ЗДЕСЬ.

- Я же не просто так это делаю, а личный бренд развиваю, - объяснил Матвей, который активно раскручивает свое имя в социальных сетях подобными пранками ( социальные эксперименты, основанные на реакциях людей в нестандартных ситуациях — ред.)

Павел Торопов в минус 20 в одних шортах бегает в лесу и катается на ватрушке: «Не рекомендуется повторять»

Павел Торопов известный в Сыктывкаре фитнес-тренер. Три года назад он получил тяжелую травму. Почти год он был похож на скелет, обтянутый кожей. Сейчас молодой человек наглядный пример того, что в жизни возможно все. Он тренирует людей, тренируется сам и активно закаляется. Недавно он опубликовал видео, как в одних плавках катается на ватрушке, привязанной к машине. Парень, понимая, что это манёвр очень опасен, подписал видео: «Не рекомендуется повторять». А пробежка в парке или купание в снегу в минусовую температуру — это обычное дело для храброго мужчины.

Павел Торопов катается на ватрушке в минус 20_январь 20189.

- Хочу сказать, что это совсем иной вид закалки организма. Не стоит даже пробовать, если не уверены в себе и своих силах, так как последствия могут быть не совсем приятными: пневмония, воспаления бронхов, ОРВИ и так далее, - предупреждает Павел.

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